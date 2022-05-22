تتويج فريق محلة دياي بطلا للنسخة التاسعة من دوري مراكز الشباب بكفر الشيخ

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ختام دوري مراكز الشباب النسخة التاسعة، بحضور الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأقيمت المباراة على ملعب مركز شباب دسوق، اليوم الأحد، بين فريقي محلة دياي وشباس الملح، والتي انتهت بفوز فريق محلة دياي بضربات الجزاء الترجيحية بعد تعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، جاء ذلك بحضور عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب.

محافظ كفر الشيخ ونائبه يكرمان فريق محلة دياي

وكرم محافظ كفر الشيخ ونائبه، فريق محلة دياي الفائز بالمركز الأول وبطولة دوري مراكز الشباب، كما كرم صاحب المركز الثاني فريق شباس الملح، بحضور القيادات التنفيذية، وكذلك حضور الدكتور إبراهيم شلبي، مندوب وزارة الشباب، وعلي عجواني، عضو مجلس الشيوخ، والسيد عبد الستار، رئيس مجلس مدينة دسوق، ومحمد مرسي، مدير إدارة شباب دسوق، ورؤساء مجالس إدارات مراكز الشباب.

وأقيمت المباراة النهائية لدوري مراكز الشباب النسخة التاسعة لعام 2021 - 2022، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بين فريقي محلة دياي وشباس الملح، والتي فاز فيها الأول بضربات الجزاء.

تكريم الفريق الفائز ببطولة دوري مراكز الشباب

وبدأت مراسم التتويج بتقديم الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب، درع المديرية للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعقب ذلك تم تكريم طاقم تحكيم المباراة، حكم أول أحمد العباسي، حكم ثان ماهر كامل، حكم ثالث محمود عويضة، حكم رابع رحمة يوسف.

كما تم إعلان الفائز بجائزة أفضل لاعب وهو محمد أحمد المصري، من فريق محلة دياي، وجائزة أحسن حارس مرمى للاعب علي محمد مرسى من شباس الملح، وهداف الدوري سعيد عبد الناصر من فريق كفر الشيخ، كما تم تكريم فريق كفر الشيخ الحاصل على المركز الثالث.

وسلّم محافظ كفر الشيخ، ونائبه، ووكيل وزارة الشباب والرياضة، كأس بطولة الدوري لكابتن الفريق اللاعب أحمد كشكة، وسط فرحة الفريق.

يذكر أن دوري مراكز الشباب الذي انطلق في التاسع عشر من فبراير الماضي، شهد إقامة 128 مباراة، وسجلت الفرق المشاركة وعددها 24 فرقة 428 هدفا سجلتها، وتم تقسيم الفرق إلى 4 مجموعات أقيمت مبارياتها على 12 ملعب قانوني منجل، بمشاركة 720 لاعبا.