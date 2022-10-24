الإنتاج الحربي: ندعم الاقتصاد القومي ونعمل على النهوض بالصناعة الوطنية

اجتمع المهندس محمد صلاح، وزير الدولة للإنتاج الحربي بالمهندس عبد الحكيم شوقي رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية «مصنع 100 الحربي»، والدكتورة ليلى شحاته نائب رئيس مجلس الإدارة والمهندس خالد محروس رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي لنظم المعلومات والمهندس طارق محمد العباسي نائب رئيس مجلس الإدارة، لمناقشة سبل تقديم الدعم الكامل لرؤساء مجالس الإدارات ونواب رؤساء مجالس الإدارات الجدد وكذلك متابعة معدلات التنفيذ الخاصة بالمشروعات الجديدة بالشركات والوحدات التابعة.

مساندة الاقتصاد القومي والنهوض بالصناعة الوطنية

واستهل الوزير الاجتماع بالتأكيد على ضرورة قيام مختلف الجهات التابعة ببذل أقصى جهد ممكن لاستكمال الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي لدعم ومساندة الاقتصاد القومي والنهوض بالصناعة الوطنية، عقب ذلك قام نواب رؤساء مجالس إدارات «مصنع 100 الحربي، شركة الإنتاج الحربي لنظم المعلومات»، باستعراض أنشطة الشركات والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها في الوقت الحالي.

الوضع الاقتصادي العالمي وتأثيره على مصر

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي على هامش هذه الاجتماعات إلى التحديات الكبيرة العالمية التي نتجت بسبب عدد من الأزمات العالمية مثل فيروس كورونا والأزمة بين روسيا وأوكرانيا وتداعيات تلك الأزمات التي أثرت سلباً على الوضع الاقتصادي العالمي والتي لم تكن مصر بمنأى عنها مثلها مثل كافة دول العالم أجمع، كما أشار إلى أن رؤية القيادة السياسية الشاملة للإصلاح الاقتصادي وتطوير مؤسسات الدولة وإطلاق المشروعات العملاقة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار والاهتمام الكبير بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ساهمت في صمود الاقتصاد المصري في مواجهة هذه التحديات.

متابعة أخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ مختلف المشروعات

بدوره صرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، أن الوزارة حريصة على متابعة أخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ مختلف المشروعات التي تقوم بتنفيذها الشركات والوحدات التابعة ومدى الالتزام بالمخططات الزمنية لهذه المشروعات.