وزير الإنتاج الحربي: باب مكتبي مفتوح للجميع لمناقشة الأفكار البناءة

تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، شركة حلوان للمسبوكات، «مصنع 9 الحربي»، إحدى الشركات التابعة للوزارة، يرافقه عدد من المسئولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

واجتمع الوزير محمد صلاح، برئيس مجلس إدارة شركة حلوان للمسبوكات «مصنع 9 الحربي»، ومساعدوه ومجلس إدارة الشركة، واطلع على الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بواسطة الشركة «مصنع 9 الحربي»، والتي تضم مسابك عدة مجهزة بأحداث المعدات التكنولوجية القادرة على تلبية الاحتياجات العسكرية والمدنية من المسبوكات الهندسية الدقيقة والخفيفة والمتوسطة والثقيلة عالية التقنية، كما تم استعراض الخطط المستقبلية التي ستعتمد عليها الشركة لتطوير الأداء.

وزير الإنتاج الحربي يتفقد خطوط إنتاج شركة حلوان للمسبوكات

وتفقد وزير الدولة للإنتاج الحربي، الشركة، بدأ بالمسبك الجديد بالشركة «مصنع 9 الحربي»، والذي أنشئ لتلبية احتياجات القوات المسلحة والقطاع المدني بالدولة من المسبوكات الهندسية اللازمة لصناعة المعدات وقطع الغيار ومكونات الأجهزة والذي تبلغ طاقته السنوية 20 ألف طن.

كما تفقد خطوط الإنتاج بالشركة والتي تدخل منتجاتها في العديد من الصناعات المغذية «الطنابير بأحجامها المختلفة، صرر العجل، فرن الشكمان، المسبوكات الأخرى المغذية لصناعة السيارات، أغطية وبراويز الصرف الصحي وبالوعات صرف مياه الأمطار بأحدث طرازاتها، جسم الكباس لمواتير الثلاجات، قطع غيار شدادات الكهرباء، لقم الفرامل الخاصة بهيئة السكة الحديد»، ويتم تصنيعها وفقاً لأحدث الوسائل التكنولوجية وبأعلى معايير الجودة العالمية لما تتميز به الشركة من توافر لخطوط إنتاج تضاهي خطوط الإنتاج العالمية وعمالة مدربة على أعلى مستوى.

وزير الإنتاج الحربي يجري حديثا مع العاملين بشركة حلوان للمسبوكات

وحرص الوزير محمد صلاح، خلال الجولة، على الحديث مع العاملين بالشركة عن قرب وتفقد أحوالهم والاستماع إلى مختلف مقترحاتهم بشأن عمليات التصنيع وكيفية زيادة الإنتاج وتحسين الأداء، مؤكدا ترحيبه بالاطلاع على أفكارهم وآرائهم وترجمتها إلى قرارات تساهم في التطوير قائلاً باب مكتبي مفتوح للجميع ومستعد لمناقشة كل الأفكار البناءة من أجل العمل على تطوير العملية الإنتاجية والنهوض بالإنتاج الحربي.

وشدد وزير الدولة للإنتاج الحربي على إيمانه بقدرات الشباب على الابتكار وإمكانيات ذوي الخبرة وأهمية نقل معارفهم لشباب المهندسين والفنيين، مشجعاً جميع العاملين على بذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب لرفعة شأن الشركة.

بدوره أكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر، أنّ شركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربي) تسعى بشكل دائم من خلال نخبة من المهندسين ذوي الخبرة والعمالة الفنية الماهرة إلى تقديم منتجات تلبي احتياجات عملائها وذلك بجودة عالية وبأسعار منافسة، كما تحرص على تطوير منتجاتها باستخدام أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا صناعة المسبوكات حول العالم، وذلك لدعم وتعزيز الاقتصاد القومي.

حضر اللقاء المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ومحمد بكر المستشار الإعلامي الوزير والدكتور مهندس صلاح جمبلاط رئيس القطاعات الفنية بالهيئة والمهندس عماد فوزي رئيس قطاعات المشروعات والمحاسب عمرو عبد المنعم رئيس القطاعات المالية والاقتصادية والمهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.