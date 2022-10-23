«الإنتاج الحربي» تهنئ موظفيها بعيد الوزارة الـ68: أنتم رأس مالنا الحقيقي

قال المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إنّ الوزارة حقّقت إنجازات مهمة خلال السنوات الأخيرة، وأنّ الفترة المقبلة تشهد تطويرا نوعا وكمّا في المنتجات العسكرية والمدنية لشركات الإنتاج الحربي، مشيرا إلى أنّ رفعة شأن الإنتاج الحربي لن تتحقق إلا بسواعد أبناءه العاملين الأوفياء، ليظل الركيزة الأساسية للتصنيع العسكري في مصر، وأحد أهم الأذرع الصناعية في الدولة.

عيد الإنتاج الحربي

وأضاف الوزير في بيان بمناسبة الذكرى الـ68 لعيد الإنتاج الحربي، ذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة مصرية بشركة شبرا للصناعات الهندسية «مصنع 27 الحربي»، أنّ عمال الإنتاج الحربي هم رأس ماله الحقيقي، وبناة الجمهورية الجديدة، التي تمثل انطلاقة نحو تحويل التحديات إلى فرص تنموية واعدة.

تحية لعمال الإنتاج الحربي

وهنأ الوزير محمد صلاح، العاملين في وزارة الإنتاج الحربي بهذه المناسبة، معربا عن أمنياته بأن تعاد عليهم بدوام التوفيق، كما وجّه لهم التحية والتقدير على عملهم الدؤوب لزيادة الإنتاجية ورفعة شأن الإنتاج الحربي.

وحثّ وزير الدولة للإنتاج الحربي، العاملين على بذل المزيد من الجهد للاستمرار في تنفيذ مهمة الوزارة الرئيسية بمنتهى الكفاءة، والممثلة في تلبية احتياجات قواتنا المسلحة الباسلة من مختلف الأسلحة والذخائر والمعدات إلى جانب الحفاظ على دورها المدني بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية المتوفرة للمشاركة في مختلف المشروعات القومية والتنموية التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، كما شجع العاملين على السعي نحو تحقيق أهداف الوزارة في زيادة نسب نقل وتوطين تكنولوجيات التصنيع في مختلف المجالات وتعميق التصنيع المحلي.