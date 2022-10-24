عاجل.. السيسي يصدر قرارا بالعفو عن زياد العليمي

اعلن طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارا جمهوريا برقم 510 لسنة 2022 بالعفو عن زياد العليمي.

العفو عن زياد العليمي

وأضاف الخولي، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أنّ القرار يأتي استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي، واستكمالا لدعوة الرئيس السيسي بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي.