«العفو الرئاسي»: الإفراج عن قائمة جديدة من المحبوسين تزامنا مع المؤتمر الاقتصادي

أعلن المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، من داخل جلسات المؤتمر الاقتصادي المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، أنّه جار التنسيق لخروج دفعة جديدةً من المحبوسين غدا.

لجنة العفو

وأضاف العوضي، في منشور عبر صفحته الشخصية بفيس بوك، قبل قليل: «من داخل المؤتمر الاقتصادي، تؤكد لجنة العفو الرئاسي أنّه يجري التنسيق لخروج دفعة جديدةً من المحبوسين غدا، خالص التهاني للمحبوسين وأسرهم، وكل الشكر لكل مؤسسات وأجهزة الدولة التي قدمت كل التسهيلات».

خروج 35 شخصا

وكانت لجنة العفو الرئاسي أعلنت قبل أيام خروج قائمة تضم 35 شخصا، موضحة أنّ إجمالي عدد المفرج عنهم بلغ 1052 شخصا.

تفعيل لجنة العفو الرئاسي

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه في حفل إفطار الأسرة المصرية، في رمضان الماضي، بتفعيل لجنة العفو الرئاسي وإعادة تشكيلها.