خالد داود: قرار العفو عن زياد العليمي رائع ويساهم في إنجاح الحوار الوطني

ثمّن خالد داود، القيادي بحزب الدستور، والمقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي في الحوار الوطني، جهود الدولة وعلى رأسها القيادة السياسية، في قرار العفو عن زياد العليمي، القيادي بحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مؤكدا أنّ القرار يساعد بشكل كبير على إنجاح الحوار الوطني، ويؤكد جدية الدولة والقيادة السياسية والحكومة في التعامل مع ملف السجناء، وتجاوزه في أقرب وقت.

العفو عن زياد العليمي

وقال داود، لـ«الوطن»، إنّ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بـ العفو عن زياد العليمي، رائع بكل تأكيد، وانتظرناه خلال الفترة الماضية، في ظل قوائم الإفراج المتتالية، منذ إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية رمضان الماضي.