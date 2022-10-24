«القومي لحقوق الإنسان» يشيد بقرار العفو عن زياد العليمي: شكرا للرئيس

أشاد عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعفو عن زياد العليمي، القيادي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مؤكدًا أنّه رسالة أمل وطمأنينة للقوى السياسية والوطنية والعاملين بالمجال الحقوقي والعام في مصر.

تعزيز حالة حقوق الإنسان في مصر

وأضاف شيحة لـ«الوطن»، أنّ قرار العفو عن زياد العليمي، يؤكد حرص الدولة على تعزيز الحقوق والحريات، وفتح المجال العام، وتعزيز حالة حقوق الإنسان بمصر، متابعا: «نشكر الرئيس السيسي على القرار، ونثمّن دور لجنة العفو الرئاسي الجيد والإيجابي طوال الفترة الماضية».

العفو عن زياد العليمي

وكان النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلن قبل قليل أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارا جمهوريا برقم 510 لسنة 2022 بالعفو عن زياد العليمي.