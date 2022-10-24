«الأوقاف» تطلق قوافل دعوية في مدارس مطروح.. تصحيح مفاهيم ومواطنة

أعلن الشيخ حسن عبد البصير عرفة، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة مطروح، إطلاق أول قافلة دعوية للتلاميذ في مختلف المدارس، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، وبمشاركة عدد من الأئمة، تنفيذا للمنشور الوزاري بشأن القوافل الدينية، وبرنامج الوعي القومي.

ووضعت مديرية أوقاف مطروح، بالتنسيق مع مديرية التربيه والتعليم بمطروح، خطة توعية دينيه بالمدارس لتصحيح المفاهيم ونشر الوعى القومي، وترسيخ مفهوم المواطنة، والتعايش بين أبناء الوطن الواحد، وبيان فضل ومكانة العلم المقترن بحسن الخلق، واحترام المعلم والبيئة المدرسية، والإبداع والابتكار والثقافة كعناصر لبناء الأمة.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اليوم الاثنين، إن الأئمة ألقوا محاضرات في طابور الصباح بالمدارس، إضافة إلى تنظيم عدة ندوات شملت جميع مراكز مطروح.

خريطة القوافل الدعوية بالمدارس

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، في بيان، أن المدارس التي بدأ تنفيذ قوافل الدعوية بها شملت مدارس وادي ماجد ورياض الصالحين، ومكارم الأخلاق، وعلي بن أبي طالب، ومجمع مدارس العميد الجديدة، ومدرسة الثانوي التجاري، ومدرسه بهى الدين زيدان للتعليم الأساسى، ومدرسة الثانوى الزراعى وغيرها من المدارس.

توعية دينية وتثقيف

وأوضح وكيل أوقاف محافظة مطروح، أن القوافل تركز علي توعية تلاميذ المدارس بأساسيات الدين، والتعاملات الصحيحة والعبادات والسيرة النبوية وحسن الخلق، وتنمية الولاء والانتماء الوطني وتنمية مداركهم لإنشاء جيل جديد يعرف قيم الدين.