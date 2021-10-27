قوافل دعوية لـ«خريجي الأزهر» ومساعدات للأكثر احتياجاً بجنوب سيناء

وصف أحمد عبد الحميد، مدير فروع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، أهالي سيناء بأنهم حراس بوابة مصر الشرقية، مؤكداً أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وجه بضرورة تقديم المساعدات بصفة مستمرة لأهالي سيناء، خاصةً الأسر الاكثر احتياجاً.

وأوضح مدير المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الأربعاء، أن المنظمة قامت بزيارة لمحافظة جنوب سيناء، استغرقت 3 أيام، بهدف توزيع مساعدات عينية على الأسر الأشد احتياجاً، بالتعاون مع أجهزة المحافظة، استهدفت قرية «الجبيل» بطور سيناء، لتقديم مساعدات للأسر، وهي عبارة عن بطاطين وشنط مدارس وقماش للسيدات، مقدمة من منظمات المجتمع المدني وفرع المنصورة، تحت إشراف الدكتورة فاطمة كشك.

محمد صلاح على غلاف مجلة «نور» للأطفال

وأضاف «عبد الحميد» أنه قدم إلى محافظة جنوب سيناء للمرة الثانية، حيث جرى عمل بعض الموضوعات لمجلة «نور» للأطفال، التي تصدر عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أشاد بهذه المجلة، التي تخاطب روح التسامح والمحبة والخلق الحميد لدى الأطفال.

وقال إن المجلة توزع على الأطفال وتقدم نماذج حميدة للأطفال، وتصدر بلغتين غير اللغة العربية، حيث تصدر حديثا باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وذلك لاهتمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بنشر تعاليم الدين الإسلامي بين الأطفال، وتصدير ثقافة الإسلام للدول.

«صلاح» ينشر غلاف مجلة «نور» على صفحته

وقال مدير المنظمة إن فريقاً من المجلة زار قرية «نجريج»، التابعة لمركز بسيون في محافظة الغربية، مسقط رأس اللاعب الدولي محمد صلاح، كما وضعت المجلة صورة اللاعب على غلافها، كما قام صلاح بنشر غلاف المجلة على صفحته الشخصية، كما أشار إلى أنه جرى إنتاج 4 مسلسلات كرتونية، بواقع واحد كل عام، منها ما يحاكي تاريخ العلماء العرب والمسلمين، و«نور والرحلات الخارقة»، يتحدث عن مختلف العلوم، وجسم الإنسان، والفيروسات، بالإضافة إلى مسلسل «نور فى قرية الطيبين».