وزارة التعليم: تفعيل درجات السلوك في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

أرسلت المديريات التعليمية في مختلف المحافظات، خطابات للإدارات التابعة لها، تضمن مجموعة من التعليمات بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي الحالي 2022/2023، مؤكدة وضع الامتحان في أجزاء المقرر التي جرى تدريسها في الشهر الأول، من بداية كل فصل دراسي، وأن يوضع الامتحان بمعرفة موجه المادة.

وضع الجداول على مستوى الإدارة

وأضافت المديريات التعليمية، في خطابها المرسل: يتم وضع الجداول على مستوى كل إدارة حسب ظروفها وتحت إشراف مدير عام الإدارة، ومدير المرحلة الثانوي وإعلان الجدول بالمدارس، والإدارة في مكان واضح.

إجراء امتحان شهر أكتوبر أثناء اليوم الدراسي

وشددت المديريات التعليمية، على الإدارات بتفعيل درجات المواظبة والسلوك، وفقًا لما ورد في المادة الرابعة من القرار 168 لسنة 2022 بآليات التنفيذ ودرجات التقييم، ويتم إجراء امتحان شهر أكتوبر أثناء اليوم الدراسي، بما لا يخل بنظام الدراسة طوال اليوم، وتفعيل القرارات الوزارية، المنظمة للغياب والإنذارات، وقرارات الفصل وإعادة القيد.

اختيار مشروعات البحثية لكل مجموعة

كما شددت على موجه أول التربية الاجتماعية بالإدارة إعداد قائمة بالمشروعات البحثية، حتى يتسنى لرواد الفصول بالتعاون مع معلمي المواد، اختيار موضوعات البحث لكل مجموعة، ويفضل أن تناقش المشروعات والإنجازات المتعلقة بالدولة المصرية والتحديات، وربطها بالمواد الدراسية المقررة على الطالب طبقا لما ورد بالقرار 198 لسنة 2022.

درجات اختبارات الشهر 10% من المادة

وأكدت أهمية الإشراف في جميع أركان المدرسة وتحديد المسئوليات المشرفين، وعدم استخدام العقاب البدني مع الطلاب وحسن معاملة أولياء الأمور، والتنبيه بالالتزام بالقرار 191 لسنة 2019 بشأن نظام الدراسة، والالتزام بتوزيع درجات المواد في تقسيم كل مادة إلى (السلوك 5% - المواظبة %5 - اختبارات الشهور 10%، نهاية الفصل الدراسي 80%).

ووجهت، بالالتزام المعلمين داخل الفصل بدفتر الإعداد (التحضير موزع فيه المنهج وموقع من المدرسة والموجه المختص ومشرف كذلك دفتر السلوك والمواظبة الخاصة بالفصل)، التزام مديري المدارس بتفعيل الأنشطة المختلفة وحصص المشاهدة.