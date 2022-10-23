«تعليم القاهرة»: بدء تنفيذ آليات العمل بمبادرة السمنة والتقزم أول نوفمبر المقبل

وجهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، خطابا لمديري عام الإدارات التعليمية، بشأن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض (السمنة، الأنيميا، التقزم)، وللقضاء على سوء التغذية والمتواصلة للعام الخامس.

وأضافت في خطابها المرسل للإدارات التعليمية، يجرى البدء في تنفيذ آليات العمل بالمبادرة خلال الأسبوع الأول في نوفمبر المقبل، وجرى استكمال العمل مع مديري إدارات التعليم الابتدائي بكل إدارة تعليمية كمنسقين للمحافظة.

تخصيص حجرة مناسبة

ووجهت مديرية التعليم بالقاهرة مديري إدارات التعليم الابتدائي، بسرعة اتخاذ الإجراءات الخاصة بالمبادرة، وهي:

- تخصيص حجرة مناسبة بكل مدرسة يتوافر بها تهوية مناسبة.

- إعداد قوائم بكل المستهدفين، تتضمن طلاب المرحلة الابتدائية بجميع المدارس وجميع النوعيات على أن تشمل القائمة (اسم الطالب ورقم التليفون ولي الأمر) من واقع السجلات المدرسية.

- العمل بالمبادرة والتنسيق مع وزارة الصحة من خلال الإدارة المركزية.

إنشاء ملف صحي للطلاب داخل مدارس القاهرة

وفي نفس السياق، وجهت مديرية التعليم بالقاهرة، مديرية الشئون الصحية بالقاهرة متمثلة في إدارة رعاية أطفال السن المدرسي بإنشاء ملف صحي للطلاب داخل مدارس القاهرة بالتعاون مع مديرية التعليم بالقاهرة.

ووجهت مديرية التعليم بالقاهرة، بتنفيذ خطط وبرامج وتوعوية داخل المدارس بالاشتراك مع المديرية، وما يستلزمه ذلك من عمل فريق صحية مشتركة سواء على مستوى المناطق الطبية والإدارات التعليمية التابعة لهما.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن ذلك يأتي انطلاقا من سياسة الدولة نحو الاعتناء بصحة الطلاب، ولتحسين الخدمات الصحية للطلاب، ولأهمية وجود الملف الصحي للطلاب داخل المدارس.