قياديان بالحزب الديمقراطي الاجتماعي يشيدان بالعفو عن زياد العليمي: يدعم الحوار الوطني

أشاد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعفو عن زياد العليمي، القيادي بالحزب، ووجّه الشكر إلى القيادة السياسية على اهتمامها بهذا الملف، مؤكدا أنّ مثل هذه القرارات تدعم سير الحوار الوطني.

العفو عن زياد العليمي

ووجّه فريد زهران رئيس الحزب، عبر تصريحات لـ«الوطن»، الشكر للرئيس السيسي على القرار، قائلا إنّه أدخل السرور على قلوبهم، مطالبا باستمرار قرارات العفو وفحص باقي الحالات.

وأضافت الدكتورة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أنّ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعفو عن زياد العليمي، يؤكد أنّ الدولة المصرية تسير على النهج الصحيح في الحقوق السياسية.

برلمانية: قرارات العفو تعزّز السلم المجتمعي

وأوضحت نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أنّ قرارات العفو الرئاسية التي صدرت مؤخرا، عزّزت السلم المجتمعي المصري، خاصة قرار العفو الذي صدر صباح اليوم بحق زياد العليمي القيادي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الذي كان له دور كبير في رفع الروح المعنوية لدى قيادات الحزب كافة.

الحوار الوطني

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أنّ قرارات العفو الرئاسية التي صدرت مؤخرا، حوافز داعمة تجاه الحوار الوطني الجاري تنفيذه بمشاركة القوى السياسية، مشددة على استمرار عملية التواصل مع المفرج عنهم عقب خروجهم من السجن، وإزالة العقبات الحياتية التي تواجههم، وذلك في إطار دمجهم للمجتمع وضمانا لعدم استقطابهم فكريا من قبل جماعات الشر.