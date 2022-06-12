فريد زهران: التنسيقية نجحت في إدارة حوارات سياسية داخلية بين القوى المختلفة

قال فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن التنسيقية ليست حزب، وهي تجربة ناجحة وإطار للتواصل والاتصال بين مكونات الحياة السياسية، وهي نجحت في إدارة حوارات سياسية داخلية بين الأحزاب والقوى السياسية، موضحًا أن الحوار الوطني إيجابي رغم أنه لم يبدأ بعد، فالدعوة للحوار أدت للإفراج عن بعض المحبوسين وهذا إيجابي، وأدت لوجوده بالتليفزيون رغم عدم تواجده لسنوات طويلة، وأدت لزخم ملحوظ في المشهد السياسي.

الدعوة للحوار الوطني أدت لعودة الحوار والنقاش بين الأحزاب السياسية

وأضاف «زهران»، خلال حواره في برنامج «المشهد»، الذي يُقدمه الإعلامي نشأت الديهي، ويُعرض على شاشة «TeN»، أن الدعوة للحوار الوطني أدت لعودة الحوار والنقاش بين الأحزاب السياسية، وهناك أزمة لها أبعاد دولية وأخرى محلية وهذا ليس عيبًا، والحديث عن أنها خارجة عن إرادتنا أمر غير مقبول، فالسياسة بدائل ومن الممكن التطرق لخيارات أخرى، مشيرًا إلى أن أحد أسباب نجاح الحوار أن لا يكون المشاركين في الحوار مشاركين فقط.

الحوار السياسي يهدف للاهتمام بإعادة ملف الإصلاح السياسي

وأوضح رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن من يحضر الحوار الوطني لابد من أن يشاركوا في إدارة الحوار ووضع الأجندة الخاصة به، مستنكرًا عدم التشاور حول أجندة الحوار الوطني، فالتشاور ليس في آليات تنفيذه وإنما في وضع محددات الحوار ومخرجاته، مؤكدً أن الحوار السياسي يهدف للاهتمام بإعادة ملف الإصلاح السياسي الذي تأخر كثيرًا وفقًا لتصريح الرئيس السيسي، والوضع السياسي بحاجة لإصلاح ويفضي لاحتقان.