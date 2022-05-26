فريد زهران: «المصري الديمقراطي» سيتقدم برؤية من 5 محاور للحوار الوطني

قال الدكتور فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن حزبه سيقدم رؤية من 5 محاور بشأن الإفراج عن المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا، وإشراك كافة الأطراف غير المتورطة في الإرهاب للجلوس على مائدة الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبينا أن الإصلاح السياسي قاطرة للإصلاح الواسع في مختلف المجالات.

طلب لجنة لإدارة الحوار

وأضاف «زهران»، خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء أمس الأربعاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه يجب إصدار وثيقة تعبر عن الإصلاح الاقتصادي المنتظر مع وجود لجنة تدير الحوار تتمثل فيها المعارضة وتكون الفرص متكافئة للجميع مع السماح للأفراد العاديين بالحضور للاستماع إلى أراءهم.

دعوة مستقبل وطن للحوار

وقال حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إنه وافق على 4 مقترحات قدمها الحزب المصري الديمقراطي لأن الرؤية هي الأهم وليس اسم الحزب، لافتا إلى أن البرلمان حاليا يركز على معالجة القضايا مطالبا الأشخاص بمتابعة جلسات مجلس النواب للتأكد من أهميتها، مشيرا إلى أنه تم تقديم أكثر من 150 «طلب إحاطة»، على الرغم من وجود حزب محقق للأغلبية لأن البرلمان يعبر عن الشارع المصري ويحاول حل القضايا التي تواجه أفراد المجتمع، لافتا إلى أنه يرحب بالحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبينا أن الحزب تم دعوته للحوار الذي ستحتضنه الأكاديمية الوطنية للشباب خلال الفترة المقبلة.