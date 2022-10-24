رئيس الوزراء: مصر تحتاج إلى استراتيجية لتطوير الصناعة خلال 3 شهور

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن مصر في حاجة إلى استراتيجية لتطوير الصناعة، والهدف الرئيس هو أن يطور هذه الاستراتيجية رجال صناعة مصر؛ لأنهم الأعلم بالمستهدفات وملامح الاستراتيجية، وأن يكون دور الدولة الدعم والمساعدة في وضع إطار لهذه الاستراتيجية.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال فعاليات جلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022: «نطمح أن يكون أحد مخرجات هذا المؤتمر، الوصول إلى إطار عام للاستراتيجية ونعلن عنه، وإن لم نستطع وضع الإطار العام في هذه الأيام، أتمنى أن نتوافق أن تخرج الاستراتيجية إلى النور في حد أقصى قدره 3 شهور من اليوم، وتكون مدتها 10 سنوات على الأقل».

وأكد «مدبولي»، أن كل الملاحظات التي أثيرت ونوقشت تم الرد عليها، مثل كل ما يتعلق بتعريفات ما هي الدولة وبُعد الأمن القومي والبعد الاستراتيجي الذي يجعل الدولة تدخل في أي مجال، وغيرها من المفاهيم.