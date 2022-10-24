استثمارات بملايين الدولارات.. إن درايف تحتفل بمرور عامين على نجاحاتها في مصر وتكشف عن خطة 2023

بعد مرور 24 شهرًا على التوسع في السوق المصري، تحتفل شركة إن درايف بمرور عامين على تواجدها في مصر محققة العديد من الإنجازات والنتائج، من أهمها وجود علاقة وطيدة وقوية بينها وبين العميل المصري الذي وجد في نموذج عمل inDrive المزيد من الراحة والتوفير الذي أًصبح يتناسب مع أسلوب وطريقة حياته ، بعدد تحميلات للتطبيق وصلت إلى 9 ملايين تحميل في مصر.

وصرحت نهى عمار مدير تسويق لشركة inDrive في الشرق الاوسط وافريقيا :" مصر تمثل نسبة كبيرة من شبكة إن درايف العالمية وتم تحميل التطبيق أكثر من 9 ملايين مرة في مصر أما عن الـ 5 مدن مصرية الأعلى استخداما و تواجدا لـ inDrive هي القاهرة ، الإسكندرية ، دمياط ، الاسماعيلية والغردقة، كما نخطط لتغطية خدماتنا لكافة أنحاء الجمهورية وكانت مدينة السويس هي أول انطلاقة لـ inDrive بـ مصر في سبتمبر 2020 ".

واضافت نهى : " نعتبر السوق المصري هو واحد من أهم الاسواق في الشرق الاوسط وهو سوق مهم بالنسبة إلينا وعلى مدار العامين الماضيين توسعت خادمتنا في مصر لتشمل الرحلات داخل وبين المدن وخدمات الشحن ومؤخرا خدمة المختص التي أطلقت شهر سبتمبر الماضي، ويستطيع من خلالها المستخدم طلب ميكانيكي او سباك او متخصص تجميل ، لاننا اصبحنا منصة من أجل تقديم الخدمات الحضرية".

وتابعت نهى :"دخلت شركة إن درايف السوق المصري في 2020 بمبدأ منح الكابتن والمستخدم الحق في التفاوض على سعر الرحلة والحصول على أقل نسبة من الرحلة والتي تصل لـ 12% -وليس أكثر- بينما يفرض المنافسين نسبة عمولة على الرحلة تتراوح ما بين 20 الى 25% ، لأن مهمة شركتنا هو محاربة والقضاء على الظلم وتحقيق العدالة - على عكس باقي الشركات- لاننا لا نستخدم الخوارزميات المعقدة التي تفرض على المستخدم تسعيرات غير عادلة للرحلات ، بل نعطي للمستخدم فرصة للموافقة على ظروف وسعر الرحلة مع الكابتن، وذلك لأن التطبيق يسمح للكابتن برؤية نقطة بداية الرحلة ونقطة الوصول قبل الموافقة عليها ، كما ان للمستخدم الحرية في اختيار الكابتن الذي يرغبه بناء على تقييم الخاص به على التطبيق، وتعاملنا العادل والصريح مع العميل هو أحد أهم أسباب نجاح inDrive في جميع أنحاء العالم".

وعلى مدار عامي 2021 و 2022، استثمرت شركة إن درايف العشرات من ملايين الدولارات في السوق المصري وتستمر الشركة في خطة الاستثمار خلال عام 2023 من خلال تطوير خدماتها وزيادة الوعي بالعلامة التجارية كما تستعد inDrive في العام الجديد لإطلاق العديد من البرامج الغير ربحية في مجال التعليم والتنمية البشرية وتحسين الخدمات الحضرية.

inDrive

ورفعت إن درايف شعار ( من الناس إلى الناس)، استناداً للحملة الإعلانية العالمية الأولى التي تتميز بعلامة inDrive التجارية الجديدة و فكرة إضفاء الطابع الإنساني على التكنولوجيا، على عكس ما يحدث في هذه الصناعة ، و تؤمن إن درايف أنه يمكن للأشخاص التفاوض بشكل مباشر دائمًا، كما سيظل المبدأ التوجيهي المتمثل في "الناس إلى الناس" دون تغيير وينعكس الآن في شعار الشركة الجديد.

تعد إن درايف واحدة من أسرع شركات النقل الذكي نموًا في العالم، حيث تم تحميل تطبيق الشركة أكثر من 150 مليون مرة حول العالم و متواجدة في أكثر من 700 مدينة في 47 دولة ، يقع مقرها الرئيسي في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا الأمريكية ، والمحاور الإقليمية في أمريكا وآسيا والشرق الأوسط وإفريقيا مع أكثر من 2000 موظف في جميع أنحاء العالم.

وفي أوائل عام 2021 ، أصبحت inDrive شركة يونيكورن بعد إغلاق جولة استثمار بقيمة 150 مليون دولار مع إنسايت بارتنرز ، وجنرال كاتاليست ، وبوند كابيتال ، والتي قدرت الشركة بـ 1.23 مليار دولار