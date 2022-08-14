أسعار السيارات المستعملة في السوق المصري.. تبدأ من 133 ألف جنيه

شهد سوق السيارات المستعملة استقرارا في الأسعار وركودا في البيع والشراء، كما شهد سوق السيارات الجديدة استقرارا في الأسعار وانتظار موديلات السيارات الجديدة 2023.

وقال بكر محمد علي، عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، إنّ أسعار السيارات شهدت ارتفاعا بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا وبسبب أزمة الرقائق الإلكترونية بمصانع السيارات.

سوق السيارات المستعملة

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات لـ«الوطن»، أسعار عدد من السيارات في السوق المصري، كما يلي:

- هيونداي ماتريكس 2007: متوسط سعر السيارة 150,000 جنيه، أقل سعر 138,000 جنيه، أعلى سعر 161,000 جنيه.

- ميتسوبيشي لانسر بومة 2008: متوسط سعر السيارة 150,000 جنيه، أقل سعر 133,000 جنيه، أعلى سعر 166,000 جنيه.

- مرسيدس C 180 2000: متوسط سعر 151,000 جنيه، أقل سعر 133,000 جنيه، أعلى سعر 166,000 جنيه.

أسعار السيارات في مصر

- هيونداي ماتريكس 2003: متوسط السعر 151,000 جنيه، أقل سعر 143,000 جنيه، أعلى سعر 159,000 جنيه.

- رينو فلوانس 2010: متوسط السعر 151,000 جنيه، أقل سعر 143,000 جنيه، أعلى سعر 157,000 جنيه.

- بيجو 408 2012: متوسط السعر 151,000 جنيه، أقل سعر 138,000 جنيه، أعلى سعر 166,000 جنيه.

- رينو سانديرو 2015: متوسط السعر 151,000 جنيه، أقل سعر 143,000 جنيه، أعلى سعر 157,000 جنيه.