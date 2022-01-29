أسعار ومواصفات مرسيدس Cls Class الجديدة في السوق المصري

أعلنت شركة مرسيدس بنز الألمانية، عن إطلاق الجيل الجديد من طراز Cls Class، في السوق المصري، والتي تعتمد على محرك 4 سلندر.

وخلال السطور التالية، يستعرض «الوطن»، مواصفات وأسعار السيارة Cls Class موديل 2022 في السوق المصري.

أسعار مرسيدس Cls Class موديل 2022

تتوافر السيارة في السوق المصري بثلاث فئات مختلفة التجهيزات، الأولى بسعر 1,775,000 جنيه، والفئة الثانية بسعر 1,965,000 جنيه، أما الفئة الثالثة فبلغ سعرها نحو 1,965,000 جنيه.

مواصفات مرسيدس Cls Class موديل 2022

تعتمد السيارة على محرك 4 سلندر بسعة 2000 سي سي، ينتج قوة 299 حصان، وعزم دوران 400 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 9 سرعات، وأقصى سرعة للسيارة 249 كيلو متر في الساعة.

- تعتمد السيارة على منظومة الدفع الخلفي للعجلات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 6 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 7.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

- يجري تصنيع السيارة وتقفيلها في ألمانيا.

وتأتي السيارة بأبعاد طول كلي 4996 مم، وعرض كلي 1896 مم، وارتفاع كلي 1436 مم، وقاعدة العجلات 2939 مم، وارتفاع السيارة عن الأرض 158 مم.

ويأتي حجم الشنة بسعة 490 وسعة خزان الوقود 80 لتر.

- تتوفر السيارة بعدة تجهيزات ووسائل الأمان، من بينها وسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج تدعيم الفرامل BA.