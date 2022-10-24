«المالية»: استراتيجية كاملة لحماية وتعزيز المنافسة في السوق المصري

قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إنّ وثيقة ملكية الدولة تضمّ خصائص وملامح مهمة، وليست مجرّد استراتيجية بمدى زمني، لكنها حيّة وممتدة، تتابعها الحكومة باستمرار لضمان تنفيذ الأولويات، لافتا إلى أنّ الوثيقة جهد 7 أشهر من الإعداد، و3 أشهر من الحوار الواسع، بعد الاطلاع على أكثر من 30 تجربة، ولقاءات مع خبراء ومؤسسات دولية

فعاليات المؤتمر الاقتصادي

وأضاف خلال كلمته في جلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم السياسات العامة، في ثاني أيام المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ زيادة دور القطاع الخاص ومساهمته من مستهدفات الدولة، ومعظم الفرص الاستثمارية الكبرى ستكون متاحة له، موضحا أنّ الهدف الأساسي هو الوصول إلى تنافسية أكبر للاقتصاد المصري والعاملين به، حيث جرى وضع استراتيجية كاملة لحماية وتعزيز المنافسة بالسوق المصري، وهناك أمور كثيرة تمت من تعديلات تشريعية لخدمة هذا الأمر.

وثيقة ملكية الدولة

وأضاف نائب وزير المالية، أنّ التحضير لوثيقة سياسة ملكية الدولة، تطلّب عقد 40 ورشة عمل طويلة وممتدة بحضور أكثر من 1000 مشارك، و35% من الحضور كان من القطاع الخاص، وممثلي مجتمع الأعمال، و30% من الخبراء المستقلين، والباقي من الجهات الحكومية، إلى جانب منصة حوار إلكترونية، شملت كل الوثائق المرجعية والتفاصيل الخاصة بالوثيقة.

وتابع كوجك، أنّ أكثر من 10 آلاف خبير تفاعلوا مع المنصة الحوارية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وتوصياتهم كانت محل اهتمام كبير، لافتا إلى إطلاق تطبيق «شارك»، الذي مكّن الشباب من الإدلاء بآرائهم في الوثيقة.

ولفت إلى إنشاء المجلس الاقتصادي، فضلا عن إنشاء اللجنة العليا للحياد التنافسي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من أجل الحياد التنافسي في السوق المصري، مشددا على أنّ استقرار الأوضاع الاقتصادية والبنية التحتية المتطورة، جزء أساسي باقتصاد أي دولة، وجار العمل على خفض الزمن والتكلفة للإفراج عن البضائع.