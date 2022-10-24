«حياة كريمة» تنهض بقرى الحسينية.. الانتهاء من تنفيذ 20 مشروعا تنمويا

حظت محافظة الشرقية، باختيارها من قبل رئاسة الجمهورية، لدخول مبادرة حياة كريمة، إذ كان مركز الحسينية، البالغ تعداد سكانه نحو 55 ألف نسمة، أول محطات المبادرة في المحافظة، إذ يضم أكثر من 19 تابع من قرى وعزب، ويتميز بمساحة جغرافية شاسعة، حيث استمر العمل بشكل متواصل على مدار أشهر، حتى الانتهاء من المشروعات التنموية، بنسبة تنفيذة%.

مشروعات حياة كريمة في الحسينية

أوضح المهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية، أنه تم تنفيذ المشروعات التنموية التي استهدفتها مبادرة حياة كريمة على أرض الحسينية، مثل مركز طب الأسرة، مركز تنمية الأسرة للارتقاء بوعي الأهالي، فضلا مجمع خدمات حكومية ومجمع زراعي، ونقطة إسعاف ومكتب بريد ونقطة مطافي، فيما تم إنشاء 3 مدارس ورفع كفاءة 3 مدارس أخرى قائمة بنطاق المركز، هذا بالإضافة إلى إنشاء محطتي رفع للمياه ومحطتي صرف رفع صحي، فيما تم تجديد محطة معالجة مياه الصرف الصحي، وتجديد محولات كهرباء وأعمدة الإنارة بالقرى والطرق الرئيسية.

حياة كريمة تستهدف النهوض بالريف المصري

أشار رئيس مركز ومدينة الحسينية، إلى تنفيذ 20 مشروعا تنمويا، سعيا للنهوض بالريف المصري، وارتقاء بالوعي للأشخاص وتحقيق حياة كريمة لهم، فضلا عن استهداف تحسين الخدمات في قطاعات الصحة، التعليم، الطرق، هذا بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي للاهالي بتمكينهم من وظائف في القطاع الخاص التي تشرف عليه الدولة، أو بإقامة مشروعات متناهبة الصغر ومشروعات صغيرة، وتوفير كل الخدمات التي تحسن وجه الحياة في ريف مصر ليسير موازيا بتقدمه مع تقدم الدولة.

20 مشروع بالحسينية من 607 للشرقية

جدير بالذكر أن المشروعات التي تم تنفيذها في مركز الحسينية بالشرقية يبلغ إجماليها 20 مشروعا، استفادت منها قرى وتوابع المركز بين مشروعات تنموية وتثقيفية وتعليمية وخدمية، فيما تبلغ عدد المشروعات المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة، لتنفيذها على مستوى المحافظة نحو 607 مشروعات تستهدف تطوير 41 قرية، من خلال إنشاء مدارس ومشروعات صرف صحي ومياه للشرب، وتطوير البنية التحتية، وإنشاء الكباري والترع المبطنة والنهوض كذلك بالتعليم والصحة والكهرباء والاتصالات، لتغيير وجه الحياة للأفضل دائما.