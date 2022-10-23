تسليم 3746 مشروعا تنمويا للأسر الأكثر احتياجا في الشرقية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان تسليم عدد (26) مشروعا تنمويا لغير القادرين بقرى كفرالباشا وأبو متنا وأكوه مركز ديرب نجم في محافظة الشرقية، بجانب تسليم عدد 3746 مشروعا تنمويا بالقرى الأكثر احتياجًا.

الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية

جاء ذلك في إطار جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي ولتحقيق التمكين الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجًا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية.

مجالات المشروعات الصغيرة

وأكد عبدالحميد الطحاوي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، أن المشاريع المقدمه تنوعت ما بين (بقالة وخضروات وفواكه - صالون حلاقة - بيع قطع غيار وإصلاح موتسيكلات - ملابس وأحذية - بقالة - ورشة تغيير زيوت وإصلاح كاوتش - أحذية وخردوات ومكواة بخار - ورشة تصنيع وبيع نجارة - مجمدات وخضروات - بيع وتغيير زيوت - خياطة وبيع ملابس ومفروشات).

تحسين حياة آلاف الأسر

وأوضح «الطحاوي»، أن تسليم المشاريع التنموية ومتناهية الصغر ستعمل على تحسين حياة آلاف الأسر بالشرقية وتحويلها من أسر أولى بالرعاية إلى أسر منتجة ومشاركة في نمو الناتج القومي لمحافظتنا العظيمة مما سيغير من وجه الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.

من جانبه أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن التوسع في النهوض بمستوى دخل الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتها يأتى من خلال مساهمة الجمعية في إقامة مشروعات تنموية تتناسب مع الأسر الأكثر احتياجًا، ليدر دخلاً ثابت لهذه الأسر مع الأخد في الاعتبار المناطق الأكثر احتياجًا التي تكون بؤرة اهتمام الجمعية.

وأشاد بالتعاون الوثيق مع محافظة الشرقية التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا في النطاقات الجغرافية الفقيرة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الفقيرة المنتشرة في أرجاء المحافظة.

واختتم: أن الجمعية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي سلمت إلى الآن عدد 3746 مشروعا تنمويا بالقرى الأكثر احتياجًا بقرى ونجوع محافظة الشرقية