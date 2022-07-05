أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبي والعسكري في يونيو

نفذت قوات الدفاع الشعبي والعسكري، عدد من الأنشطة والفعاليات خلال شهر يونيو الماضي، في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة، على دعم المجتمع المدني، والمشاركة في رفع معدلات الأداء للأجهزة التنفيذية بجميع محافظات الجمهورية.

ونظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري، مشروع التدريب العملي المشترك لإدارة الأزمات والكوارث، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية لمحافظتي جنوب سيناء وكفر الشيخ، وتضمن التدريب، عرض تقارير مديري الأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظات، للوقوف على مدى جاهزيتها واستعداداتها لمواجهة المواقف الطارئة، من خلال فرض بعض السيناريوهات المحتمل حدوثها ومواجهتها.

كما جرى المرور على اصطفاف للمعدات والمركبات الخاصة بالمحافظات، ومعسكر إيواء عاجل ومستشفى العزل الميداني، للتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها، بالإضافة لتنفيذ بيان عملي لأنسب أسلوب لنجدة هدف حيوي أظهر مدى جاهزيتها في مجابهة المواقف الطارئة، بالاشتراك مع الحماية المدنية والإسعاف.

وفى نهاية المشاريع، جرى تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة في سبيل رفعة مصرنا الغالية.

وحرصا من القوات المسلحة على توعية فئات المجتمع بالطفرة الهائلة في مجال التنمية الشاملة، وما تقوم به الدولة من تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية العملاقة، نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري، عدد من الزيارات للعاملين بالوزارات والمديريات، وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس، إلى عدد من الوحدات العسكرية لتوضيح دور القوات المسلحة، في حماية الوطن وصون مقدساته.

كما نظمت زيارة إلى عدد من المشروعات القومية لمتابعة ما يتم إنجازه على أرض الواقع، من مشروعات تنفذها الدولة المصرية، لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.

وفي إطار تنمية روح الولاء والانتماء لطلاب الجامعات والعاملين بالمحافظات، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، معسكر معايشة لفرق الطلائع الكشفية التابعة للوزارة بالمعهد الصحي للقوات المسلحة للإناث، بهدف تنمية المهارات المختلفة للشباب والنهوض بالانضباط الذاتي لديهم.

كما نفذت زيارة لمصابي العمليات الحربية بمستشفى القوات المسلحة بالمعادي، بحضور قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، ووفد من طلاب جامعة القاهرة، تقديرا لما قدمه مصابي العمليات الحربية من تضحيات في سبيل وطنهم الغالي.

وفي سياق متصل، وقعت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، مذكرة تفاهم مع جامعة الجلالة، لتدريس مادة التربية العسكرية لطلبة الجامعة، وذلك للارتقاء بمستوى الطلاب والنهوض بالانضباط العسكري لديهم، ورفع روح الولاء والانتماء لدى الشباب الجامعي.