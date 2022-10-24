«GREEN peddia» و«تكنوتدوير».. مشروعان من طلبة جامعات للحفاظ على البيئة

قالت رنا عادل، عضو الفريق الحاصل على المركز الأول في مسابقة الإبداع الإعلامي، التي تنظمها مؤسسة الإعلام والتحول الرقمي، إن مشروع «GREEN peddia» يهدف إلى تطوير الحدائق العامة، وركز على 3 حدائق، وهي: الحديقة الدولية واليابانية والأورمان، مشيرة إلى أن فريق العمل رصد المشكلات الموجودة بها، والعمل على تطويرها وتحديد أهم الأنشطة التي يمكن تنفيذها بهم.

الهدف من مشروع «GREEN peddia»

وأضافت «عادل»، خلال حوارها في برنامج «8 الصبح»، مع الإعلاميتين أسماء يوسف وأية جمال الدين عبر فضائية «DMC»، أن أعضاء مشروع «GREEN peddia» أجروا العديد من الأبحاث لرصد المشكلات التي تسببت في قلة أعداد الزوار في الفترات الماضية، ومن ثم تنفيذ العديد من الأنشطة، وتطوير الخدمات بهم، وذلك بهدف الترويج لهم، مثل تطوير الهوية البصرية من خلال تجديد اللوحات الاسترشادية، والتذاكر وتغير مظهر العاملين وتوحيد الزي الخاص بهم.

بينما أشار عمر الدهري، عضو الفريق الحاصل على المركز الأول في المسابقة، إلى أن فكرة تطوير الحدائق حازت على إعجاب الكثيرين لأنها جاءت متزامنة مع دعوة العالم والدولة للتحول للأخضر فضلًا عن اقتراب مؤتمر قمة المناخ، متابعًا أنه بعد إجراء العديد من الدراسات والأبحاث وجدنا أن المساحات الخضراء في مصر غير مستغلة بشكل صحيح.

وتابع «الدهري»، أن أعضاء «GREEN peddia» عملوا على تجديد الحدائق وفقًا للطراز الخاص بهم والأشياء المشهورة بهم، فمثلًا حديقة الأورمان والحديقة الدولية اعتمدنا فيهما على الطابع الرئيسي لهما وهو الزهور، أما الحديقة اليابانية بالطراز الياباني.

أضرار المخلفات الإلكترونية وكيفية التخلص منها

وفي نفس السياق، قالت هبة محمود، عضو الفريق الحاصل على المركز الثالث في مسابقة الإبداع الإعلامي، إن مشروع «تكنوتدوير» هدفه توعية المواطنين بأضرار المخلفات الإلكترونية وكيفية التخلص منها، متابعة أنه بعد إجراء العديد من الأبحاث والدراسات رصدنا عدم معرفة المواطنين بأضرار المخلفات الإلكترونية على صحتهم والبيئة المحيطة بهم.

وأوضحت يسرا أحمد، عضو الفريق الحاصل على المركز الثالث في مسابقة الإبداع الإعلامي: «فضلنا فكرة المشروع لأهميته الكبرى، حيث أن التخلص من المخلفات الإلكترونية مشكلة تواجه العالم بأجمعه»، مشيرة إلى أن مصر تنتج 88 ألف طن من تلك المخلفات سنويًا.