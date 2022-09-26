محافظ أسوان: انتهينا بنسبة 90% من مشروع الهوية البصرية في أرض الذهب

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن المحافظة استعدت جيدا للموسم السياحي الشتوي الجديد، والذي بدأ في وقت مبكر عكس ما كان متوقعا من قبل، «سعداء لما شوفنا حركة طيران بنسبة عالية في مطار أسوان خلال الـ10 أيام الأخيرة».

عطية: قمنا بتنفيذ مشروع الهوية البصرية لجذب السياحة لأرض الذهب

وأضاف «عطية»، خلال مداخلة له عبر زووم ببرنامج «من مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية «cbc»، أن المحافظة اهتمت بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال «أسبوع الصعيد»، وقامت المحافظة بتطبيق مشروع الهوية البصرية والذي كان جاذبا للسياحة بشكل عام لأرض الذهب.

عطية: إنجاز مشروع الهوية البصرية تم في وقت وجيز

واستطرد: «إحنا خلصنا أكثر من 90% من المشروع الحضاري الهوية البصرية، والمشروع تم في وقت وجيز واشتغل معانا كافة الجهات، وعملنا هوية بصرية في كل حاجة من واجهات للمباني واللوحات والمجسمات وكل وسائل النقل».

وأوضح أنه بالنسبة لممشى مصر بالمحافظة فيمتد على مساحة 13 كيلو متر على كورنيش النيل، وقد تم تطوير ما يقارب الـ4.5 كيلو متر من الكورنيش القديم، وحاليا يتم استكمال باقي الأماكن وصولا لمدينة أسوان الجديدة.

وتابع: «فيه أعمال كتير جدا بتتم والسوق السياحي جيد في المحافظة، وتم تطوير ميدان المحطة وجميع الحدائق المهمة على الكورنيش، وبنسعد لما نشوف السياحة موجودة داخل الحدائق العامة، وده شيء جميل».