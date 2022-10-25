الجامعات تنهي استعداداتها للمشاركة في مؤتمر المناخ

أنهت الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية استعداداتها للمشاركة في مؤتمر المناخ cop 27 المقرر عقده خلال شهر نوفمبر، والمقرر استضافته بمدينة شرم الشيخ، وأكد عدد من رؤساء الجامعات على المشاركة بالمشروعات والاستراتيجيات، والمقرر مناقشتها وطرحها على هامش المؤتمر، بجانب مناقشة التوصيات والمقترحات المتعلقة في هذا الشأن.

مؤتمر المناخ cop27

وأكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، على الاستعداد التام للمشاركة في الفعاليات المقرر عقدها بجناح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على هامش انعقاد مؤتمر وقمة المناخ cop27 المقرر استضافتها بمدينة شرم الشيخ، مؤكداً أنه جرى الانتهاء من كل الاسستعدادات المعمول بها في هذا الشأن.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن الجامعة ستشارك في المؤتمر وأن هناك ما يقرب من 200 طالب من الجامعة سيشاركون في المؤتمر، مؤكداً أن الجامعة لديها عدد من الأوراق البحثية والإستراتيجيات سيتم تقديمها على هامش قمة المناخ.