ضبط سيدة سرقت حقائب الفتيات من داخل إحدى الجامعات بالقاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من أربعة فتيات بإكتشافهن سرقة حقائبهن وبداخلها هواتفهن المحمولة وبعض المتعلقـات من داخل إحدى الجامعات بدائرة القسم.

التوصل إلى مرتكب الواقعة

وبإجراء التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول "لها معلومات جنائية").

القبض على المتهمة

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبحوزتها (بطاقة تحقيق شخصية منتحلة صفة "طبيبة")، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" وأقرت بقيامها بالدخول للحرم الجامعى بإستخدام البطاقة المضبوطة بحوزتها عقب إدعائها بكونها طبيبة ورغبتها فى حجز إحدى الكورسات التدريبية بالجامعة - على خلاف الحقيقة- ، وأضافت بتحصلها على البطاقة عقب قيامها بسرقة متعلقات إحدى المواطنات.

التعرف على المضبوطات

وبإستدعاء المجنى عليهن تعرفن على المضبوطات وإتهموها بالسرقة، وتم بإرشادها بمسكنها ضبط الحقائب والهواتف المحمولة المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.