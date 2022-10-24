الجامعات تبدأ تنفيذ نظام شؤون الطلاب والكنترولات الإلكترونية

أكّد عدد من رؤساء الجامعات التوسع في خطة التحول الرقمي لكل لمؤسسات التعليمية، وبما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة، موضحين أنَّه يجرى العمل على تنفيذ خطة التحول الرقمي للمنشآت الجامعية أبرزها تحديث التعاملات في شئون الطلاب لتكون كل الخدمات بها إلكترونية، وكذلك تحديث الإلكنترولات، مشيرين إلى أنَّ العمل يجرى على قدم وساق في هذا الشأن.

التحول الرقمي في الجامعات

وأكّد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، لـ«الوطن»، أنَّ الجامعة نجحت في تحويل 90% من خدماتها إلى إلكترونية خاصة فيما يتعلق بالخدمات التي تقدم في شؤون الطلاب لتكون إلكترونية وكذلك الكنترولات، مؤكّداً أنَّ الخطة ضمن استراتيجية خطة الدولة المصرية للتنمية المستدامة و التحول الرقمي .

الجامعات الحكومية

وأكّد الدكتور عصام فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا تنفيذ نظام الجامعة الإلكتروني لإدارة شئون الطلاب والكنترولات، في إطار الخدمات والتحول الرقمي الذي يشهده كل قطاعات الجامعة، منوهًا إلى أنَّ العمل يجرى لتطوير البوابة الإلكترونية، ونظم المعلومات الإدارية، والتعلم الإلكترونية والمكتبات الرقمية، وشبكة المعلومات، ومشروعات التدريب، مؤكّداً انتظام العمل للفصل الدراسي الأول مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.