«التعليم العالي» توجّه الجامعات بالتوسع في الاختبارات الإلكترونية

وجّه المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الجامعات، باستكمال المرحلة الثانية من الاختبارات الإلكترونية لتضم باقي الكليات بجميع التخصصات العلمية، خاصة بعد الكشف عن نجاح التجرية في المرحلة الأولى بكليات القطاع الطبي، موضحا أنّ التوسع في الاختبارات الإلكترونية يتماشى مع الرقمنة والتطور الكبير الذي شهده القطاع بمختلف المجالات، كما أنّ الجامعات تواصل تطوير وتحديث بنيتها التحتية بما يتماشى مع الرقمنة الحديثة.

التحول الرقمي للجامعات الحكومية

وأكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، أنّ الجامعة نجحت في الارتقاء بمنظومة التعليم الجامعي والرقمنة بصورة كبيرة، وجار تنفيذ المرحلة الثانية من الاختبارات الإلكترونية عبر مراكز الاختبارات الإلكترونية وتعميمها بجميع الكليات من صيدلة وتمريض وأسنان علاج طبيعي، خاصة بعد نجاح التجرية في كليات الطب البشري.

وأضاف رئيس جامعة بني سويف لـ«الوطن»، أنّ استراتيجية الرقمنة الحديثة، تأتي وفقا لخطة الدولة، حيث سيتم التوسع في الاختبارات الإلكترونية.

الجامعات الحكومية

وشدد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، على الالتزام بالمخطط والاستراتيجية الكاملة، وتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية فيما يتعلق بالاختبارات الإلكترونية، موضحا أنّه جرى التأكيد على ضرورة التوسع، سواء في امتحانات الميدتيرم، تمهيدا لتطبيقها خلال امتحانات نهاية الفصول الدراسية، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

ولفت رئيس جامعة سوهاج في تصريح لـ«الوطن»، إلى انتظام العمل في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي، والالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.