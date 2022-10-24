عضو لجنة نقل بالنواب يتقدم ببيان عاجل لرئيس الوزراء حول محور المحمودية بالإسكندرية

تقدم النائب محمد جبريل، عضو مجلس النواب وأمين الشئون البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، عضو لجنة النقل والمواصلات بالمجلس، ببيان عاجل إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تكرار الحوادث بصفة منتظمة بطول محور المحمودية في الإسكندرية، والممتد لأكثر من 21 كيلو، ويعد شريانا مروريا حيويا للمحافظة.

مسافات كبيرة بين كباري المشاه

وذكر النائب فى بيان اليوم، أن محور المحمودية يمر داخل الكتل السكنية، التي تقع على جانبي الطريق، وكباري المشاه العلوية يفصل بينها مسافات كبيرة، رغم حيوية المكان ووجود مدارس قريبة من المحور.

مطبات صناعية

وأوضح النائب أن تلك الكباري يستحيل استخدمها من قبل كبار السن والأطفال، وهو ما جعل الأهالي يلجأون إلى عبور الطريق، ولذلك تكررت حوادث الموت نظرًا لعدم وجود مطبات صناعية أو إشارات مرورية على بعض الأماكن ذات الكثافة المرورية.

طلب بإدارج البيان على جدول الأعمال

وقال إن إرهاق أرواح المواطنين بصفة يومية على هذا الطريق، حدث لا يمكن السكوت عنه، إذ أصبح يطلق عليه من قبل مواطنى الإسكندرية محور الموت بدلًا من محور الأمل، مطالبًا بإدارج هذا البيان على جدول أعمال جلسة اليوم للمناقشة بصورة عاجلة.