رئيس اللجنة المالية بالشيوخ: تمكين الاستثمار الخاص «قضية أمن قومي»

قال الدكتور هاني سري الدين رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، ورئيس هيئة سوق المال الأسبق إنَّ الاستثمار الخاص ودعمه وتمكينه أصبح قضية أمن قومي بما تعنيه الكلمة، لأن الاستثمار من أجل التشغيل والحفاظ على معدلات النمو لن يتحقق دون الاستثمار في القطاع الخاص.

زيادة الاستثمار والإنفاق العام خلال السنوات الماضية

وأشار إلى زيادة الاستثمار والإنفاق العام خلال السنوات الماضية اللذان يمثلان 85% من حجم الاستثمارات تقريبًا وهذا ليس شيئا سيئًا، ولكن حجم الاستثمارات الخاصة انخفضت ولم تزد بنفس نسبة الاستثمارات العامة، متابعًا «لذلك نحتاج لإعادة هذا التوازن مرة أخرى من أجل التشغيل وتقليل معدلات البطالة وتحقيق الأهداف الاقتصادية التي تحدث عنها رئيس الوزراء وهي المرتبطة بزيادة الصادرات، وهو لن يتحقق إلا عن طريق نمو القطاع الخاص».

يجب إعادة النظر في دور القطاع الخاص لتمويل مشروعات البنية الأساسية

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، خلال حديثه بجلسة فرص وآفاق التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022 أنَّه يجب إعادة النظر مرة أخرى في دور القطاع الخاص في تمويل مشروعات البنية الأساسية، مشددًا على أنَّه هناك مفاهيم سياسية خاطئة أثرت فأصبح الحديث عن مشاركة القطاع الخاص من خلال مؤسسات التمويل الدولية حديثا محرما في 2003 إلى أن عاد مرة أخرى 2009، وبالمشاركة مع مؤسسات التمويل الدولية يجب إعادة النظر مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام، فهناك حاجة لإشراك القطاع الخاص حتى لا يتحمل القطاع العام أعباء وحده.

وتابع عضو مجلس الشيوخ أنَّ تمويل القطاع الخاص يجب يكون عن طريق قروض ومنح ميسرة، ويجب زيادة التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية للاستثمار المباشر في القطاع الخاص لتسهيل وتسهيل وتمويل القطاع الخاص الأجنبي في المشروعات القائمة والتوسعات الموجودة.