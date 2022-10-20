عضو مجلس الشيوخ: دور لجنة العفو الرئاسي تؤكد أن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع

شهدت الفترة الأخيرة جهودا موسعة من قبل لجنة العفو الرئاسي في إعداد قوائم المفرج عنهم، حيث وصل عدد المفرج عنهم منذ إعادة تفعيل دور اللجنة حتى اليوم إلى 1040 محبوسًا احتياطيًا، و12 محكومًا عليهم، فضلاً عن إصدار اللجنة، اليوم، الخميس، قائمة جديدة من المفرج عنهم ضمت 35 اسما من المحبوسين احتياطيا.

البدري: قرارات العفو المتتالية تؤكد حرص الدولة على مساعدة المسجونين

وهو الجهد الذي أشاد به الدكتور محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ، في تصريح خاص لـ«الوطن»، حيث قال إن قرارات العفو الرئاسي المتتالية، تؤكد حرص الدولة المصرية على مساعدة المسجونين بالانخراط في المجتمع، وممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

ولفت إلى أن هذه الإفراجات المتتالية تؤكد أن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع، والجهود الكبيرة التي تبذلها لجنة العفو الرئاسي تعد ردا قويا على المشككين في صدق نوايا القيادة السياسية المصرية.

عضو مجلس الشيوخ يشيد بإعادة دمج المفرج عنهم

وعن عمل لجنة العفو الرئاسي على إعادة دمج المفرج عنهم، قال عضو مجلس الشيوخ: «هذا يؤكد نجاح عمل اللجنة واستراتيجية الدولة لدعم حقوق الإنسان، وتأكيدا لنجاح الحوار الوطني قبل بدء جلساته مع القوى السياسية المختلفة».

وأضاف: «الجهود الكبيرة التي تبذلها لجنة العفو الرئاسي تؤكد جدية الدولة في التعامل مع هذا الملف، ودليلا على أن الحوار الوطني يسير في مساره الصحيح في خلق مساحة من النقاش للقوة المختلفة».