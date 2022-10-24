وزير التنمية المحلية يتفقد مقلب المنزلة بالدقهلية: نقل 160 ألف طن قمامة بـ20 مليون جنيه

تفقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عدد من مقالب القمامة العشوائية بعد الانتهاء من نقلها بالكامل، حيث تفقدا مقلب المنزلة على مساحة فدانين، بعد نقل 160 ألف طن قمامة منه بتكلفة 20 مليون جنيه.

وجاء نقل المقالب العشوائية، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإسراع في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة خلال 4 سنوات، ونقل مقالب القمامة التاريخية بمختلف المحافظات بشراكة استراتيجية مع وزارات الإنتاج الحربي والبيئة والتخطيط والمالية والهيئة العربية للتصنيع، لتحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين، وفي إطار استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ COP27 في نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

تطوير مصانع تدوير القمامة

وأكد وزير التنمية المحلية، أنّ الدولة المصرية كان لها السبق في التعامل مع القضايا البيئية التي تؤثر على تغير المناخ، سواء من خلال تطوير مصانع تدوير القمامة بأحداث الوسائل التكنولوجية الحديثة، أو من خلال نقل المقالب التاريخية على مستوي المحافظات للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، أو من خلال تنفيذ مشروعات خضراء ذكية للحد من الملوثات البيئية، أو من خلال تنفيذ العديد من محطات المعالجة لتحسين جودة مياه المصارف وتطوير المصانع للحد من الملوثات الصادرة عنها.

وقال اللواء هشام آمنة، إنّ ما شهدته المحافظات خلال السنوات الأخيرة من نقل للمقالب التاريخية، حدث لم تشهده الدولة المصرية من قبل، حيث ظلت هذه المقالب لعشرات السنوات متراكمة وينبعث منها غازات تؤثر على البيئة، ناهيك عن الاشتعال الذاتي الذي ينتج عن الغازات المنبعثة.

نقل وغلق 10 مقالب عشوائية

وأشار محافظ الدقهلية، إلى الانتهاء من نقل وغلق 10 مقالب عشوائية على مستوى المحافظة، ظلت متراكمة لعشرات السنوات بإجمالي تراكمات بلغ 4 ملايين و485 ألف طن قمامة، بتكلفة إجمالية بلغت 351 مليون جنيه، وتم نقل المقالب من خلال الهيئة العربية للتصنيع، موضحا أنّه بعد الانتهاء من نقل المقالب العشوائية، جرى توفير 88 فدانا لاستغلالها في إقامة مشروعات ذات نفع تخدم المواطنين، سواء من خلال إنشاء مدارس أو مستشفيات أو مبانٍ خدمية مثل البريد والشهر العقاري، وغيرها.

وأوضح المحافظ، أنّ المقالب التاريخية نتاج التراكم العشوائي للمخلفات على مدار عشرات السنين، قبل إنشاء وتطوير مصانع المعالجة والتدوير، والتي بدورها تعيد تدوير القمامة بصفة يومية للاستفادة منها وعدم تلوث البيئة.

وثمّن مختار، دور وزارات التنمية المحلية والتخطيط والبيئة، علي الدعم المادي واللوجيستي من أجل ونقل وغلق المقالب التاريخية على مستوى المحافظة، وتطوير مصانع التدوير وإنشاء مدافن صحية آمنة.

حضر التفقد، محمد الحسيني، عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة الإدارة المحلية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، والمهندس محمد السيد أبوجاعور، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط والدكتور خالد قاسم مساعد، وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي، والمهندسة سلوى جابر، وكيل وزارة الإسكان بالدقهلية، والدكتور عبده محمدين مدير إدارة البيئة والمخلفات الصلبة بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالدقهلية.