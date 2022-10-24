وزير التنمية المحلية يلتقي نواب البرلمان خلال زيارته لمحافظة الدقهلية

استهل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية زيارته إلى محافظة الدقهلية، اليوم، بلقاء مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في حضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والنائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية والبيئة وذلك بمقر مصنع تدوير المخلفات بالمنزلة والذي سيتم افتتاحه اليوم.

تلبية مطالب واحتياجات المواطنين

وأكد اللواء هشام آمنة حرصه على التواصل مع النواب في جميع المحافظات لبحث وتلبية مطالب واحتياجات المواطنين وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة التواصل المستمر والدائم معهم.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن إننا جميعاً فريق واحد يعمل لخدمة الوطن والمواطنين لتحسين مستوي معيشتهم، فيما أكد محافظ الدقهلية على التواصل والتعاون المشترك والمستمر مع النواب بالمحافظة لحل مشاكل المواطنين المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات بنطاق المحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية أن هناك تكليفات لجميع أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة للحرص على التعاون مع أعضاء البرلمان لأننا جميعا شركاء نعمل بكل الجهد لتحقيق مطالب واحتياجات أبناء الدقهلية، وشهد اللقاء استعراض عدد من المطالب والملفات الخاصة بالمواطنين في عدد من مراكز ومدن المحافظة.