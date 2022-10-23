«التنمية المحلية» تتابع إزالة آثار الأمطار في 3 محافظات

تابعت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية، جهود الأجهزة التنفيذية بمحافظات البحيرة والدقهلية وكفر الشيخ، لإزالة آثار الأمطار التي شهدتها بعض مراكز ومدن هذه المحافظات، إذ سقطت أمطار خفيفة ومتوسطة ورعدية أحيانًا، وجرى تم توفير المعدات اللازمة لشفط تراكمات المياه بالشوارع والميادين، بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركات المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية وفقا لخطط العمل المعدة مسبقا للتدخل والتعامل مع الأزمات على الفور، لرفع التراكمات أولاً بأول، ولضمان انتظام الحركة المرورية بجميع الطرق والشوارع والميادين.

التعامل الفوري مع الأزمات

ووجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، برفع درجة الاستعدادات في المحافظات لمواجهة تغيرات الطقس، وسقوط الأمطار في بعض المحافظات؛ من أجل توفير خدمة أفضل للمواطنين والتعامل الفوري مع الأزمات.

برنامج تنمية الصعيد

من ناحية أخرى، تابعت وزارة التنمية المحلية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإسراع الخطى التي تعمل على تنمية الصعيد، والارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وأكدت وزارة التنمية المحلية على استمرار متابعة الحوار المجتمعي مع كافة الأطراف لدراسة تطوير سوق الحبشي بمحافظة المنيا، في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من الحكومة المصرية والبنك الدولي، خلال المرحلة الثانية للبرنامج و المنفذة في محافظتي المنيا و أسيوط.