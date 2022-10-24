افتتاح مصنع تدوير المخلفات الصلبة في الدقهلية بتكلفة 165 مليون جنيه

في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإسراع في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف بمحافظات الجمهورية بشراكة استراتيجية بين وزارة التنمية المحلية ووزارات الإنتاج الحربي والبيئة والتخطيط والمالية والهيئة العربية للتصنيع، استعدادًا لاستضافة لمؤتمر تغير المناخ COP 27 في نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

فتتاح مصنع تدوير المخالفات البلدية بالمنزلة

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، مصنع تدوير المخلفات البلدية بالمنزلة، اليوم، والذي تم إنشائه بتكنولوجيا ألمانية هولندية بتكلفة تقدر بـ 165 مليون جنيه بطاقة استيعابية 640 طن / يوم.

وخلال الافتتاح نقل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تحيات الـرئيس عبدالفتاح السيسي لأهالي ومواطني محافظة الدقهلية، وأضاف وزير التنمية المحلية أن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة بالدقهلية ستعمل على تعزيز القدرة المؤسسية للمنظومة في المحافظة لإحداث تحول جذري في اتجاه اقتصادات خضراء وصولا إلى تحقيق التنمية المستدامة في محافظة الدقهلية وخلق فرص استثمارية وتشغيلية للكوادر الوطنية في برنامج البنية التحتية وعقود التشغيل والإدارة والتطوير المؤسسي للمنظومة.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن مشروعات برنامج المرحلة الأولى بالدقهلية تضمنت رفع التراكمات التاريخية حيث تم رفع التراكمات لمقلب سندوب والتي بلغت نحو 950 ألف طن من التراكمات التاريخية بتكلفة 100 مليون جنيه، بالإضافة إلى رفع التولد اليومي لمدة سته أشهر بتكلفة 65 مليون جنيه، مضيفاً أنه فيما يخص المحطات الوسيطة فقد تم توريد معدات المحطة الوسيطة المتحركة بمركز منية النصر بتكلفة 31 مليون جنيه وبشأن مصانع المعالجة والتدوير فقد تم إنشاء مصنع سندوب بطاقة تصميمية 1200 طن/يوم لخدمة 6 مراكز وأحياء شرق وغرب المنصورة بتكلفة بلغت نحو 233 مليون جنيه.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه فيما يخص المرحلة الثانية تم الانتهاء من رفع التراكمات بنسبة 100% بمدن «السنبلاوين– دكرنس – منية النصر»، وجاري رفع تراكمات بمدن «نبروه – ميت عمر – بني عبيد – المنزلة»، وبشأن المحطات الوسيطة جاري توريد معدات عدد 15 محطة وسيطة متحركة بتكلفة 123 مليون جنيه بمدن ومواقع «ميت غمر- أجا – السنبلاوين- تمى الأمديد- دكرنس- نبروة- بني عبيد- طلخا- محلة دمنة- شربين- منية النصر-المنصورة-ميت سلسبيل-المنزلة- المطرية».

الانتهاء من تطوير مصنع أجا

وتابع اللواء هشام آمنة: «فيما يخص مصانع المعالجة والتدوير تم الانتهاء من إنشاء مصنع المعالجة والتدوير بمدينة المنزلة بطاقة 500 طن/ يوم بتكلفة 162 مليون جنيه وجاري تسليم المصنع كما تم الانتهاء من تطوير مصنع أجا عدد 2 خط بطاقة 320 طن/ يوم وكذا الانتهاء من تطوير مصنع السنبلاوين عدد 1 خط بطاقة 240 طن/ يوم والانتهاء من تطوير مصنع بلقاس عدد 1 خط بطاقة 160 طن/ يوم كما أنه جارى تنفيذ مصنع المعالجة والتدوير بمدينة ميت غمر بتكلفة 75 مليون جنيه».

وأكد وزير التنمية المحلية أن وزراء الحكومة والمحافظين يعملون يداً واحدة تحت قيادة الدكتور مصطفي مدبولي لتحقيق ما يحلم به المواطن في جميع المحافظات ليشعر بالرضا عن الدولة تحت قيادة الرئيس السيسي.

الدولة بذلت جهوداً كبيرة لتطوير منظومة المخلفات الصلبة

وأكد وزير التنمية المحلية أن الدولة بذلت جهوداً كبيرة خلال المرحلة الماضية لتنفيذ المخطط المتكامل لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة والتخلص الأمن منها ونقل المقالب التاريخية، وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الدولة تولى منظومة المخلفات الصلبة الجديدة أهمية كبيرة للحد من الملوثات البيئية التي تؤثر على الحالة الصحية والمعيشية للمواطنين وفى إطار جهود الدولة للحد من التغيرات المناخية بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.

وأوضح أن الهدف من إنشاء مصانع تدوير المخلفات ضمن المنظومة الجديدة هو إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات الصلبة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال تحقيق أقصى استفادة من المخلفات البلدية واستغلالها الاستغلال الأمثل في الصناعات المتنوعة وتحويلها إلى منتجات وأسمدة عضوية تستخدم في الزراعة.

القضاء على الحرق العشوائي للمخلفات

ولفت آمنة، إلى أن وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة حققت قصة نجاح كبيرة على أرض محافظة الدقهلية فيما يخص ملف النظافة والمخلفات الصلبة بعد أن تم الانتهاء من رفع المخلفات بالمقالب العشوائية والقضاء على الحرق العشوائي للمخلفات وتطوير وإنشاء عدد من مصانع تدوير المخلفات ورفع ملايين الأطنان من التراكمات التاريخية للقمامة بمراكز ومدن الدقهلية والتي كانت تؤثر بالسلب على صحة وسلامة المواطنين.

دعم محافظة الدقهلية بـ 1.4 مليار جنيه

ونزه إلى دعم الدولة محافظة الدقهلية بـ 1.4 مليار جنيه لمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة والتي تضمنت تنفيذ العديد من المشروعات في البنية التحتية للمنظومة بينها 3 مصانع جديدة لتدوير المخلفات الصلبة وتأهيل 3 مصانع قائمة في مراكز المحافظة وإنشاء مدفن صحي آمن ورفع التراكمات التاريخية وإنشاء المحطات الوسيطة والمدافن الصحية الآمنة والقضاء على المقالب العشوائية، موضحا أن الدولة أنفقت أكثر من 54 مليار جنيه لتطوير ملف المخلفات الصلبة من خلال إنشاء مصانع للتدوير ومدافن صحية وشراء معدات لتحسين ملف البيئة علي مستوي المحافظات، وطالب وزير التنمية المحلية المواطنين بعدم الالتفات الي الشائعات التي يروجها البعض على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً على وعي المواطن المصري وقدرته علي تمييز ما تقوم به الدولة والقيادة السياسية والحكومة لخدمته علي أرض الواقع.

واختتم وزير التنمية المحلية كلمته قائلًا: «مصر بلد عظيمة يقودها رئيس عظيم وحكومة تعمل في صمت ليل نهار لتحسين حياة المواطنين وتحقيق الخير لأهل مصر».

المنظومة الجديدة للمخلفات تعكس فكر متكامل

من جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن المنظومة الجديدة لإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ركزت على تفعيل المبادئ الرشيدة للمنظومة والتي تتعدى مفاهيم المصنع والأدوات والعمالة ولكن تعكس فكرا متكامل يبدأ بالجمع والتدوير والدفن وما يمكن إعادة استخدامه مرة أخرى لتحويله لموارد ذات قيمه اقتصادية.

وأشارت وزيرة البيئة الى أن أكثر ما يميز هذا المشروع ليس المعدات المستوردة ذات التكنولوجيات المتقدمة، ولكن الخبرات المصرية المتراكمة التي تعمل على سد الفجوات والبناء عليها وما نراه من إنجازات اليوم معربةً عن سعادتها بالمصنع وما يمتلكه من معدات تعمل على تنقية السماد العضوي مرة أخرى، بما يساهم في حل مشكلة تنقية ومعالجة السماد العضوي بالطرق التقليدية المعالجة الميكانيكية ويعطي منتج مطابق للمواصفات بل وأفضل من المنتح المستخدم في السنوات القليلة الماضية.

واستكملت: «على الرغم من أن قطاعات الطاقة والنقل والبترول المسبب الأول لغازات الاحتباس الحراري إلا أن المخلفات لها نسبة كبيرة أيضاً، نظراً لخروج غاز الميثان الذي يسبب الانبعاثات المؤثرة على التغيرات المناخية، والمنظومة التي تقوم مصر بتنفيذها على مدار 4 سنوات بدعم من رئيس الجمهورية، تساعد مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية وباتفاق باريس، وخلال مؤتمر جلاسكو حرصت مصر على تقديم حزمة من المشروعات التي أنجزتها للتصدي للتغيرات المناخية سواء في النقل أو الطرق او غيرها من المجالات».

شراكة بين القطاع العام والخاص في تدوير ودفن المخلفات

وتطرقت إلى الحديث عن أن مؤتمر المناخ فرصة لإظهار تجربة مصر في مجال إدارة المخلفات بداية من إصدار قانون المخلفات، إلى تقسيم الأدوار والمسئوليات بين الجهاز، إشراك القطاع الخاص، بالإضافة إلى الاستثمارات التي تضعها الدولة.

المصنع الجديد على مساحة 12,5 فدان

وقال محافظ الدقهلية إن مصنع المنزلة تم تطويره على مساحة 12,6 فدان بطاقة استيعابية 640 طن يومي بتكنولوجيا الماني هولندي بتكلفة 165 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة، مشيراً إلى أن المصنع يخدم القطاع الشمالي الشرقي للمحافظة بإجمالي عدد سكان مليون نسمة ويشمل 6 مراكز، وأكد أن الدقهلية كان لها السبق في التعامل مع القضايا البيئية التي تؤثر في التغيرات المناخية من خلال انشاء مدافن صحية ونقل كافة المقالب العشوائية بنطاق المحافظة، حيث تم إنشاء المدفن الصحي بقلابشو بأحدث التقنيات العلمية لضمان عدم حدوث أي انبعاثات .

حضر الافتتاح النائب محمد الحسيني عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الارادة المحلية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة والمهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط والدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي والدكتور أحمد سعيد رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية ، و المهندسة سلوي جابر وكيل وزارة الاسكان بالدقهلية ، والدكتور عبده محمدين مدير إدارة البيئة والمخلفات الصلبة بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالدقهلية .

كما تفقد وزير التنمية المحلية ووزيرة البيئة المصنع حيث عرض الدكتور هشام شريف نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة «إيكارو»، التفاصيل الخاصة بتعاون الشركة مع المحافظة حيث تعاقدت الدقهلية مع الشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة لتقديم خدمات المعالجة والتدوير والدفن الصحي الآمن للمخلفات البلدية الصلبة بنطاق المحافظة بطاقة 3500 طن / يوم ويعاون الشركة في تنفيذ أعمال التصميم والإنشاء ورفع الكفاءة والتأهيل ورفع الطاقات التصميمية للمصانع وخطة تطويرها وخطة الصيانة الدورية ، إحدى الشركات الشقيقة وهى مجموعة الأنشطة الهندسية لتصميم الآلات والمعدات «إنتاج»، نظراً لما تملكه من خبـرات دولية ومحلية في هذا المجال .

وأضاف الدكتور هشام شريف أنه تم إنشاء 7 خطوط لتدوير المخلفات بعدد 5 مصانع للمعالجة والتدوير على مستوى محافظة الدقهلية، واوضح العضو المنتدب للشركة أنه تم وضع خطة لرفع الطاقات التصميمية للمصانع للوصول بها الي 1500 طن / يوم ، حيث تم زيادة الطاقة الاستيعابية الفعلية مصنع أجا إلي 720 طن / يوم من 320 طن / يوم ، ومصنع السنبلاوين تم زيادة الطاقة من 240 طن / يوم الي 640 طن / يوم ، ومصنع بلقاس من 160 طن / يوم الي 600 طن / يوم ، كما تم اضافة بالعديد من المعدات لتلك المصانع لرفع الطاقات التصميمية وتشمل مناخل 8 متر بمشتملاته، وسير للمواد الغذائية، وسير للمواد العضوية ، وسير للمرفوضات، ووحدة فصل بالهواء بمشتملاتها، وسير للمواد الخفيفة، وسير للمواد الثقيلة .