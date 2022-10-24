متحدث التموين: توريد الأرز تخطى 170 ألف طن من المزارعين في 10 محافظات

قال أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة، إنّ توريد الأرز الشعير بلغ حتى الآن 170 ألف طن من المزارعين في 10 محافظات زرعت الأرز هذا العام وهي «الدقهلية، الشرقية، البحيرة، دمياط، كفر الشيخ، الغربية، ‏الفيوم، بورسعيد، الإسماعيلية، الإسكندرية».

حجم توريد الأرز الشعير

ونوه كمال، في تصريح لـ «الوطن»، أن حجم توريد الأرز الشعير يزيد يوما بعد آخر من المزارعين الذين يستكملون حصاد المساحات المنزرعة لديهم من الأرز، مشيرا إلى أن كل مزارع مطالب بتوريد 1 طن أرز شعير من كل فدان مزروع، إذ تستهدف وزارة التموين من موسم حصاد الأرز الحالي توريد مليون ونصف طن أرز لصالح هيئة السلع التموينية من إجمالي 6 ملايين طن أرز شعير إنتاجية الحصاد الحالي من مليون ونصف فدان مزروع في 10 محافظات.

مد مهلة اشتراك المضارب في منظومة التوريد

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة التموين، أن مديريات التموين بالمحافظات تستقبل حتى اليوم طلبات مضارب القطاع الخاص للمشاركة في عملية توريد الأرز الشعير، وذلك بعد قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين بمد مهلة اشتراك المضارب في منظومة التوريد حتى اليوم، نظرا لإقبال المضارب الخاصة على الاشتراك منذ فتح الباب لها، موضحا أن أكثر من 65% من المضارب بمصر اشتركت في المنظومة بعد إقرار أحقيتهم في استخدام حتى 50% من إجمالي الكميات المسوقة لصالحهم والباقي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، مما زاد أيضا من نسب توريد الأرز الشعير.

ويستمر موسم حصاد الأرز الذي بدأ في 25 أغسطس الماضي حتى منتصف شهر ديسمبر المقبل، وسط حملات مكثفة من مديريات التموين للتفتيش على مراكز وقرى زراعة الأرز لمتابعة التزام المزارعين بتوريد الكمية المحددة من كل فدان وهي 1 طن وفقا لما نص عليه القرار الوزاري الصادر بشأن تنظيم موسم حصاد الأرز.