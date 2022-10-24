انتهاء مهلة استقبال طلبات المضارب الخاصة للاشتراك في توريد الأرز للتموين اليوم

تنتهي اليوم الاثنين، مهلة وزارة التموين والتجارة الداخلية حول استقبال طلبات ‏مضارب القطاع الخاص للاشتراك في منظومة توريد الأرز الشعير لصالح هيئة السلع ‏التموينية، إذ تستهدف وزارة التموين توريد 1.5 مليون طن أرز شعير من المزارعين من ما يقرب 6 ملايين طن أرز إجمالي انتاجية زراعة مليون ونصف فدان على مستوى الجمهورية.

توريد الأرز الشعير من 10 محافظات

فيما وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، مديري مديريات التموين في 10 محافظات قامت بزراعة الأرز هذا العام بإمداد هيئة السلع بالجرد اليومي للمضارب التي قامت بتوريد ‏الأرز الشعير لصالح الهيئة مع سداد كامل مستحقاتهم ‏المالية، والمحافظات العشرة هي: «‏الدقهلية – الشرقية – البحيرة – دمياط – كفر الشيخ – الغربية – ‏الفيوم – بورسعيد – الإسماعيلية – الإسكندرية».

سعر طن الأرز الشعير المورد لوزراة التموين

وتستكمل وزارة التموين للشهر الثاني على التوالي توريد الأرز الشعير بسعر 6600 جنيها طن الأرز رفيع الحبة، و6850 جنيها ‏سعر طن الأرز عريض الحبة، مع تخصيص لجنة في كل نقطة استلام برئاسة ‏مندوب عن مديرية التموين المختصة، بالإضافة إلى مندوب من هيئة سلامة الغذاء ومندوب ‏عن مديرية الزراعة، ومندوب عن الجهات المسوقة، مع إقرار غرامة مالية قدرها 10 ألاف جنيه على طن لم يورد عن كل فدان مزروع.

استمرار منع تصدير الأرز

كما وجه وزير التموين الدكتور علي المصيلحي باستمرار منع تصدير الأرز الأبيض خارج ‏الجمهورية، وذلك من أجل تأمين احتياجات منظومة السلع التموينية من سلعة الأرز التمويني والذي يصرف كسلعة أساسبة على بطاقات التموين.