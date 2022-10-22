«التموين»: مد قرار تقديم المضارب للمشاركة في توريد الأرز حتى الإثنين المقبل
كتب:
وفاء الصعيدي
05:44 م | السبت 22 أكتوبر 2022
جانب من الاجتماع
أكد السيد الأستاذ الدكتور / علي المصيلحي– وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه على استمرار العمل بقرار منع تصدير الأرز الأبيض الى خارج الجمهورية لتلبية احتياجات المواطن من الأرز والحفاظ على استقرار أسعار الأرز الأبيض بالأسواق، جاء ذلك خلال اجتماعه مع مديري مديريات ( الدقهلية– الشرقية – البحيرة – دمياط – كفر الشيخ – الغربية – الفيوم – بورسعيد – الإسماعيلية – الإسكندرية ) للوقوف على ما تم توريده من الأرز الشعير حتى الآن.
وأكد السيد الأستاذ الدكتور / علي المصيلحي– وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصر تنتج ما يقارب الـ 5 ملايين طن أرز شعير، وأشار إلى أن تحديد كمية مستهدفة لصالح وزارة التموين تصل الي مليون ونصف المليون طن أرز شعير ويأتي ذلك لصالح المنظومة التموينية لتلبية احتياجات 64 مليون مواطن يستفيدون من الدعم على بطاقة التموين.
ووجه معالى الوزير السادة مديري المديريات التموينية بتلك المحافظات بمد استقبال طلبات المضارب التي سوف تقوم بتسويق الأرز الشعير لصالح هيئة السلع التموينية حتى الاثنين القادم مطالبًا بتقديم كل التسهيلات لهم وطالبهم كذلك بإمداد هيئة السلع بالجرد اليومي لتلك المضارب التي وردت الأرز الشعير لصالح هيئة السلع التموينية لسرعة سداد مستحقاتهم المالية.
وشدد السيد الأستاذ الدكتور / علي المصيلحي– وزير التموين والتجارة الداخلية، على مديري المديريات بتسهيل إجراءات التوريد على المضارب والمخازن ووضع لجنة تتكون من عضو الزراعة وكذلك التموين بكل نقطة سواء بالمضارب او المخازن لتسهيل الأمر عليهم وحساب نسب التوريد المقررة منهم بسرعة لسداد المستحقات اللازمة لهم.
وطالب السيد الأستاذ الدكتور / علي المصيلحي– وزير التموين والتجارة الداخلية، مديري المديريات بسرعة انهاء إجراءات المتقدمين من المضارب والمخازن لتوقيع العقود من خلال إرسالهم الى هيئة السلع التموينية للتوقيع عليها تباعًا.
وصرح الأستاذ / احمد كمال – معاون معالي الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، الى ان السيد الأستاذ الدكتور / على المصيلحي– وزير التموين والتجارة الداخلية قد شدد على مديري المديريات بضرورة إنشاء قاعدة بيانات لكل المتعاملين في الأرز بنطاق محافظتهم سواء كانوا تجار او أصحاب مخازن او مضارب، وكذلك ضرورة التنسيق مع مديري مديريات الزراعة عند نقل التقاوي على ان يكون تصريح النقل بموافقة مدير مديرية تموين المحافظة.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة معاون وزير التموين والتجارة الداخلية أن تلك التوجيهات تأتي لضبط ولإحداث توازن في سوق تداول الأرز وزيادة عدد المشاركين في منظومة توريد الأرز الشعير، واضاف المتحدث الرسمي معاون الوزير الى ان السيد الوزير قد وجه هيئة السلع التموينية بصرف عمولة التسويق لكل الكميات التي يقوم مضرب القطاع الخاص بتسويقها، وكذلك إعطائهم اولوية في ضرب الأرز الشعير.