«التموين»: مد قرار تقديم المضارب للمشاركة في توريد الأرز حتى الإثنين المقبل

أكد السيد الأستاذ الدكتور / علي المصيلحي– وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، أنه على استمرار العمل بقرار منع تصدير الأرز الأبيض الى خارج ‏الجمهورية لتلبية احتياجات المواطن من الأرز والحفاظ على استقرار ‏أسعار الأرز الأبيض بالأسواق، جاء ذلك خلال اجتماعه مع مديري مديريات ( ‏الدقهلية– الشرقية – البحيرة – دمياط – كفر الشيخ – الغربية – ‏الفيوم – بورسعيد – الإسماعيلية – الإسكندرية ) للوقوف على ما تم ‏توريده من الأرز الشعير حتى الآن.‏

وأكد السيد الأستاذ الدكتور / علي المصيلحي– وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، أن مصر تنتج ما يقارب الـ 5 ملايين طن أرز شعير، وأشار ‏إلى أن تحديد كمية مستهدفة لصالح وزارة التموين تصل الي مليون ونصف المليون طن أرز شعير ويأتي ‏ذلك لصالح المنظومة التموينية لتلبية احتياجات 64 مليون مواطن ‏يستفيدون من الدعم على بطاقة التموين.

ووجه معالى الوزير السادة ‏مديري المديريات التموينية بتلك المحافظات بمد استقبال طلبات ‏المضارب التي سوف تقوم بتسويق الأرز الشعير لصالح هيئة السلع ‏التموينية حتى الاثنين القادم مطالبًا بتقديم كل التسهيلات لهم وطالبهم ‏كذلك بإمداد هيئة السلع بالجرد اليومي لتلك المضارب التي وردت ‏الأرز الشعير لصالح هيئة السلع التموينية لسرعة سداد مستحقاتهم ‏المالية.‏

وشدد السيد الأستاذ الدكتور / علي المصيلحي– وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، على مديري المديريات بتسهيل إجراءات التوريد ‏على المضارب والمخازن ووضع لجنة تتكون من عضو الزراعة ‏وكذلك التموين بكل نقطة سواء بالمضارب او المخازن لتسهيل الأمر ‏عليهم وحساب نسب التوريد المقررة منهم بسرعة لسداد المستحقات ‏اللازمة لهم.‏

وطالب السيد الأستاذ الدكتور / علي المصيلحي– وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، مديري المديريات بسرعة انهاء إجراءات ‏المتقدمين من المضارب والمخازن لتوقيع العقود من خلال ‏إرسالهم الى هيئة السلع التموينية للتوقيع عليها تباعًا.

وصرح الأستاذ / احمد كمال – معاون معالي الوزير المتحدث ‏الرسمي للوزارة، الى ان السيد الأستاذ الدكتور / على المصيلحي– ‏وزير التموين والتجارة الداخلية قد شدد على مديري المديريات ‏بضرورة إنشاء قاعدة بيانات لكل المتعاملين في الأرز بنطاق ‏محافظتهم سواء كانوا تجار او أصحاب مخازن او مضارب، وكذلك ضرورة ‏التنسيق مع مديري مديريات الزراعة عند نقل التقاوي على ان يكون ‏تصريح النقل بموافقة مدير مديرية تموين المحافظة.‏

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة معاون وزير التموين والتجارة ‏الداخلية أن تلك التوجيهات تأتي لضبط ولإحداث توازن في سوق ‏تداول الأرز وزيادة عدد المشاركين في منظومة توريد الأرز الشعير، ‏واضاف المتحدث الرسمي معاون الوزير الى ان السيد الوزير قد وجه ‏هيئة السلع التموينية بصرف عمولة التسويق لكل الكميات التي يقوم ‏مضرب القطاع الخاص بتسويقها، وكذلك إعطائهم اولوية في ضرب الأرز ‏الشعير.‏