الخشت يصدر قراراً بتعيين محمود مسلم وعمرو الليثي بمجلس «إعلام القاهرة»

أصدَر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قرارًا بتعيين الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن» في مجلس كلية الإعلام جامعة القاهرة.

كما أصدَر رئيس جامعة القاهرة أيضًا قرارًا بتعيين الإعلامي الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي عضوًا بمجلس كلية الإعلام جامعة القاهرة.