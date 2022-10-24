رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

الخشت يصدر قراراً بتعيين محمود مسلم وعمرو الليثي بمجلس «إعلام القاهرة»

كتب:

أحمد أبوضيف
02:36 م | الإثنين 24 أكتوبر 2022
الدكتور محمد عثمان الخشت.. رئيس جامعة القاهرة

الدكتور محمد عثمان الخشت.. رئيس جامعة القاهرة

أصدَر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قرارًا بتعيين الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن» في مجلس كلية الإعلام جامعة القاهرة.

كما أصدَر رئيس جامعة القاهرة أيضًا قرارًا بتعيين الإعلامي الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي عضوًا بمجلس كلية الإعلام جامعة القاهرة.

اقرأ المزيد:

مشاركة جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية في لقاء المسابقات الرياضية

جامعة القاهرة تنظم ندوة عن انتصارات أكتوبر بالتعاون مع القوات المسلحة

رئيس جامعة القاهرة يعلن الانتهاء من تجديد محطة كهرباء مستشفى أبو الريش

احتفالية كبرى بانتصارات أكتوبر في جامعة القاهرة بحضور أبطال معركة أبوعطوة

جامعة القاهرة تحتفل بتخرج دفعتين في برنامج منح الجامعات الحكومية
أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.