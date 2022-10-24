رئيس الوزراء: سنتوسع في مشروعات النقل والمياه والطاقة ونرحب بالقطاع الخاص

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تساعد القطاع الخاص من خلال إشراكه في المشروعات القومية، في أن يتفق مع مؤسسات دولية في الحصول على قروض ميسرة لتنفيذ المشروعات، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في التواجد في قطاعات الطاقة المتجددة والجديدة، وتحلية ومعالجة المياه، كونه قطاع له بُعد استراتيجي «كلنا عارفين تحدي المياه في مصر».

مدبولي: ننوي التوسع في مشروعات الطاقة

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته في جلسة فرص وآفاق التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص، في ثاني أيام المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تنوي أن تتوسع بقوة في تلك المشروعات، فضلًا عن مشروعات النقل الكبرى مثل النقل الجماعي على وجه خاص: « قولنا اننا بنرحب بمشاركة القطاع الخاص في هذا الأمر».

وأوضح رئيس مجلس الوزراء: «بنرحب بمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ أو مشاركة مع الدولة في خطوط النقل الجماعي الكبيرة، وكذلك مشروعات الموانئ الجافة التي تتنفذ اليوم في مصر بمشاركة القطاع الخاص بالأساس، وحتى الموانئ البحرية أحنا النهاردة على أتم الاستعداد لمشاركة القطاع الخاص بالفعل وقعنا شراكات مع القطاع الخاص عشان ييجي ويدير ويشغل معانا هذه المشروعات».