تأجيل محاكمة الفنان أحمد آدم بتهمة التهرب الضريبي لـ28 نوفمبر

قررت محكمة جنح التهرب الضريبي المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد غانم، وحضور المستشار أحمد عبدالعليم، وكيل النائب العام، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة الفنان أحمد آدم، وذلك بتهمة التهرب من دفع مبلغ مالي يقدر بقيمة 300 ألف جنيه للضرائب، لـ28 نوفمبر.

التهرب الضريبي

ووجهت النيابة العامة بعد انتهاء التحقيقات أحمد آدم، تهمة التهرب من سداد مبلغ الضرائب المُستحق عن برنامجه المعروف «بني آدم شو»، الذي جرى عرضه خلال عام 2013، ووفقًا لوزارة المالية، فرض القانون غرامة مالية حدها الأدنى 200 جنيه، وحدها الأقصى 2000 جنيه على من يمتنع عن تقديم الإقرار الضريبي في موعده، أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة، تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة.

أعمال الفنان أحمد آدم

جدير بالذكر أنَّ الفنان أحمد آدم حصل على بكالوريوس تجارة من جامعة الإسكندرية، كما أنه شارك في العديد من الأعمال الفنية، وكانت بدايته في المسرحيات الذي قدمه لها محمد صبحي من خلال مسرحية «أنت حر» عام 1981، ثم بعد ذلك مسرحيات «الهمجي» و«المهزوز» ما أسهم في شهرته، وانتقل بعدها للعمل في السينما، وحقق نجاحًا واسعًا من خلال شخصية القرموطي ببرنامج «سر الأرض» عام 1994، وكانت هذه هي بداية انطلاقته الحقيقية، فضلًا عن مشاركته في مسرح الطفل في قصر ثقافة الحرية بالإسكندرية.