وفاء صادق تشارك محمد صبحي بطولة مسرحية «عيلة اتعمل لها بلوك»

تلتقي وفاء صادق، محمد صبحي في مسرحية «عيلة اتعمل لها بلوك»، بعد تألقها في مسلسل «رجل غني فقير»، و«يوميات ونيس»، وتستمر حاليًا البروفات على مسرح محمد صبحي بمدينة سنبل لخروج العمل الغنائي الاستعراضي الكوميدي قريبا إلى النور.

مسرحية «عيلة اتعملها بلوك»

«عيلة اتعمل لها بلوك» يخرجها ويقوم ببطولتها محمد صبحي بمشاركة فرقة «استوديو الممثل»: حمدي السيد، وكمال عطية، ومصطفى يوسف، ومحمد يوسف، ومحمد سعيد، ورحاب حسين، وداليا حسن، ومنة طارق، وليلى فوزي، ومحمود أبو هيبة، محمد شوقي طنطاوي.

مسرحية «عيلة اتعمل لها بلوك» لـ محمد صبحي تأليف مصطفى شهيب، ويصمم الديكور محمد الغرباوي، والأزياء لمروة عودة، وأشعار عبدالله حسن، وموسيقى وألحان شريف حمدان، واستعراضات محمد سميح.

تفاصيل مسرحية «عيلة اتعملها بلوك»

العرض يتتبع حياة أسرة مصرية عبر أزمنة مختلفة من تاريخ مصر الحديثة، ومن المقرر عرضها في الموسم الشتوي لتكون ثاني مسرحية في التعاون بين محمد صبحي والشركة «المتحدة» للخدمات الإعلامية.

يُشار إلى أنَّ منصة «watch it» كانت قد عرضت مسرحية «نجوم الظهر» عبر شاشتها وذلك بالتزامن مع عرضها علي قناة «cbc» في عيد الأضحى الماضي، وذلك بعد عرضها في أكثر من موسم بمسرح محمد صبحي بمدينة سنبل وتحقيقها نجاحا المستوى الجماهيري والنقدي.