حزب المستقلين الجدد يشيد بالعفو عن زياد العليمي: قرار موفق

أكد الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، ترحيبه بقرار العفو الرئاسي عن زياد العليمي، مشيرا إلى أنها خطوه متوقعة في ظل قرارات العفو الرئاسي المتوالية.

وأكد الحزب، في بيان، اليوم، أن قرار العفو الرئاسي عن زياد العليمي، يفتح الباب أمام العفو عن أي مسجون رأي آخر مالم يثبت تورطه في أي جرائم أو قضايا أخرى.

وأكد الحزب، وجوب استمرار عمل لجة العفو الرئاسي، والقيام بالمزيد من قرارات العفو الرئاسي أكثر وأكثر، طالما لا يوجد أي خطورة على سلامة الوطن.

عناني: قرار العفو عن زياد العليمي موفق جدًا

واعتبر، أن توقيت الإفراج عن زياد العليمي، جاء موفقًا جدًا، إذ أنه جاء في إطار دعوة الرئيس لكل القوى السياسية والطوائف لحوار وطني جاد يشترك فيه كل ألوان الطيف السياسي، مؤكدًا دعمه خطوات القيادة السياسية في هذا الاتجاه الذى يمثل طريقا لبناء الجمهورية الجديدة.