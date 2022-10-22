حزب «المستقلين الجدد» يشيد بتثبيت أسعار البنزين: الدولة تخفف الضغط عن المواطن

علّق الدكتور هشام عناني رئيس حزب «المستقلين الجدد»، على قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، بتثبيت أسعار البنزين بأنواعه المختلفة، قائلا: «الأزمة الموجودة حاليا ليست مصرية بحتة، لكنها أزمة عالمية، وتحاول الدولة المصرية مقاومة المتغيرات المناخية في سوق الطاقة وارتفاع أسعار الوقود».

وأضاف «عناني» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»: «جرى تشكيل لجنة التسعير لدراسة أسعار الطاقة، وتحاول ألا تضغط على المواطن المصري، وهذه اللجنة تحرص على ألا تتجاوز زيادة الأسعار نسبة 10%، حال كان القرار هو زيادة الأسعار، واستطاعت أن تحافظ على سعر السولار لفترات طويلة، بهدف الحفاظ على ثبات أسعار النقل والمواصلات».

دافع جديد لفتح ملفات أسعار الطاقة الأقل تكلفة

وتابع رئيس حزب «المستقلين الجدد»، بأن هذا الملف يمثل دافعا جديدا لفتح الملفات الخاصة بأسعار الطاقة الأقل تكلفة مثل الملف النووي في الضبعة، إذ أن الطاقة النووية هي الطاقة الوحيدة التي تستطيع ضخ كميات كبيرة بأسعار قليلة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تسير في أكثر من اتجاه لتفعيل مشروع الطاقة النووية في الاستخدامات السلمية، إذ أولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اهتماما كبيرًا بملف الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

لجنة التسعير تدرس كل الظروف

وأكد أن لجنة إعادة التسعير تدرس كل الظروف، وأن أسعار الطاقة في مصر أفضل من الأسعار العالمية، فمثلا يبلغ السعر العالمي للسولار 20 جنيها، و18 جنيها للبنزين.