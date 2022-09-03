حزب المستقلين الجدد: البرنامج الزمني للحوار الوطني يعكس تنوع موضوعاته

قال الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، إن البرنامج الزمني للحوار الوطني المقرر من مجلس الأمناء، يوضح مدى الاهتمام بالموضوعات التي يبحثها الحوار الوطني في جلساته النقاشية، مشيدا بالتنوع في اختيار الموضوعات في القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية من خلال اللجان المعنية.

مناقشة قضايا الحوار الوطني

وأوضح «عناني» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحوار الوطني» مع الإعلامية لما جبريل والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الفترة الماضية كانت مرحلة تخطيط لتشكيل اللجان المعنية بمناقشة قضايا الحوار الوطني، وهناك نقاط مضيئة تحسب لمجلس الأمناء واللجنة المنوط بها فحص وتفنيد كل ما تم طرحه من القوى السياسية والاجتماعية، لافتا إلى أن الجمهورية الجديدة بدأت خطوات استباقية نحو الحوار الوطني.

مخرجات محاور الحوار الوطني

وأشار الدكتور هشام عناني، إلى أن مخرجات محاور الحوار الوطني ستكون أجندة عمل للمرحلة المقبلة، متابعا: «بدأنا بملفات كبيرة وقطعنا خطوات في تنفيذها ومناقشتها، والدعوة للمشاركة تمثل رغبة حقيقية للرئيس السيسي والدولة في مشاركة جميع المصريين بطوائفهم المختلفة وفئاتهم المتنوعة في الحوار الوطني».

أجندة اجتماعية وسياسية متميزة

وأكد الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، أن هناك خلافات صحية في بعض القضايا ووجهات النظر وهو أمر صحي من أجل الوصول لأفضل الحلول التي تؤدي بنا إلى أجندة اجتماعية وسياسية متميزة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن العالم بأكمله يعاني من أزمات اجتماعية وسياسية طاحنة خاصة بعد فترة الربيع العربي وأزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن مصر استطاعت في ظل الأزمات الراهنة أن تستكمل العمل بمشروعاتها التنموية.