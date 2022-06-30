حزب المستقلين الجدد: الحوار الوطني فرصة حقيقية للتحول السياسي

قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إنه منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوته الكريمة لإطلاق الحوار الوطني بمشاركة كل الفئات عدا من تلوثت أيديهم بدماء المصريين، أصبح الحوار أحد النقاط الأساسية للتحول السياسي خلال الحوار المجتمعي.

عناني: الحوار الوطني يسعى لاستيعاب كل القوى السياسية

وأضاف «عناني»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الرئيس السيسي ومع دعوته الكريمة للحوار الوطني فقد كان هناك نية جادة وصادقة في أن يتم استيعاب أكبر لكل القوى السياسية والسماع لمختلف الرؤى في محاولة للخروج من الأزمات الاقتصادية والمجتمعية التي يعيش فيها العالم كله، ومنهم مصر.

عناني: تبعات كورونا والحرب الروسية وضعت العالم كله في مأزق

واستطرد: «تبعات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وضعت العالم كله في مأزق ومنها مصر، فيما جاء الحوار الوطني توقيته في منتهي الدقة وبنقطة محورية في تاريخ مصر والفترة الصعبة التي تحتاج لالتفاف واصطفاف وطني للشعب كاملا بين الشعب والرئيس والقيادات».

وأوضح أن الحزب قام بتقديم ملخص وإضافة للرؤية التي جرى إرسالها بالتوقيت المحدد للأمانة الفنية للحوار الوطني بالأمس، وركزت ملفات الحزب على الملف السياسي وقانون الانتخابات والممارسة السياسية، «لينا رؤية مهمة في ذلك القانون، والانتخابات بالقائمة المغلقة المطلقة لهو إقصاء لكثير من القوى والكفائات والقيادات التي كانت لتضفي قوة أكبر للبرلمان».

وتابع: «نطالب أن تكون القائمة النسبية هي الأفضل والأصوب في تلك المرحلة إذا أردنا أن نضخ دماء سياسية جديدة لإثراء الحياة السياسية المصرية، ولا يوجد إصلاح اقتصادي أو اجتماعي دون إصلاح سياسي حقيقي».