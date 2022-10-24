عرض الفيلم الروائي «شارع حيفا» في المعهد الفرنسي بالعراق الخميس المقبل

يشهد الفيلم الروائي «شارع حيفا» للمخرج مهند حيال عرضه الأول في موطنه، إذ من المقرر أن يعرض يوم الخميس 27 أكتوبر الساعة 6 مساء بتوقيت العراق في المعهد الفرنسي.

معلومات عن فيلم «شارع حيفا»

شارع حيفا واحد من أنجح الأفلام العربية التي صدرت في الآونة الأخيرة إذ يضم الفيلم في جعبته العديد من الجوائز الدولية، منها:

- جائزة غصن الزيتون الذهبي لأفضل فيلم روائي طويل في مهرجان القدس السينمائي الدولي، أفضل فيلم من مهرجان بوسان السينمائي الدولي.

- جائزة لازار فيلم وجائزة شركة هكة للتوزيع السينمائي من ورشة تكميل التابعة لـ أيام قرطاج السينمائية.

- جائزة المختبر من جوائز أكاديمية سيا والمحيط الهادي.

- جائزة السوق من مهرجان ترابيكا الدولي.

- جائزة فرونت رو من مهرجان دبي السينمائي الدولي، كما فاز بمنحة التطوير وما بعد الإنتاج من مؤسسة الدوحة السينمائية، وشهد عرضه الأول في العالم العربي بـأيام قرطاج السينمائية، ونال خلاله إشادة جماهيرية وكذلك نقدية، وحصل على عرضه الأوروبي الأول في مهرجان غوتنبرغ السينمائي بالسويد.

جوائز شارع حيفا

عُرض فيلم شارع حيفا في مهرجان العالم العربي في مونتريال ودرب 1718 وشارك في مهرجان عمّان السينمائي الدولي، ومهرجان طرابلس للأفلام، مهرجان دهوك السينمائي الدولي، مهرجان الفجر في بازل، ومهرجان دكا السينمائي الدولي، مهرجان بابل للثقافات والفنون العالمية كما حصل على عروض كاملة العدد في سينما زاوية.

واستأنف جولته حول العالم العربي في دور العرض التونسية.

أحداث الفيلم

أحداث الفيلم تدور في بغداد عام 2006، وبالتحديد في شارع حيفا أحد أخطر الأماكن التي تعاني من الحرب الأهلية والعنف الذي التهم المدينة، يذهب أحمد، الرجل الأربعيني ليطلب يد سعاد، ولكن لسوء الحظ يُصاب تحت منزلها بطلقة في قدمه من قناص يدعي سلام متمركز على أحد الأسطح، إذ تعصف به هو الآخر أزماته وهمومه.

تحاول «سعاد» أن تنقذ حياة أحمد، ولكن بلا جدوى، فسلام يمنع أي أحد من الاقتراب من أحمد تحت تهديد اطلاق النار.

شارع حيفا من إخراج مهند حيال وتشاركه التأليف هلا السلمان، وبطولة علي ثامر، أسعد عبد المجيد، يمنى مروان، وإيمان عبد الحسن، ومن إنتاج شركة Sumerian Dream Productions (المنتج علي رحيم)، وتتولى شركة Wide Management التوزيع عالمياً، بينما تقوم MAD Solutions بمهام التوزيع والترويج في العالم العربي.

من هو مهند حيال؟

- ولد في جنوب العراق في مدينة الناصرية عام 1985.

- تخرج في كلية الفنون الجميلة في بغداد عام 2010.

- خاض عدة ورش سينمائية في مجالي الإخراج والورش في عدة دول أوربية وعربية.

- كان آخِر فيلم قصير صنعه عيد ميلاد 2013.

- شارك رسميا في مهرجان برلين الدولي السينمائي.

- نال جائزة النجم السينمائي الصاعد عام 2014 من مهرجان رود آيلاند في أميركا.

- حصل فيلمه الطويل الأول شارع حيفا على الجائزة الكبرى في المسابقة الرسمية لمهرجان بوسان الدولي في كوريا الجنو.

- حصل أيضا على جائزة أفضل فيلم وأفضل ممثل في مسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائي، بالإضافة إلى عمله في الإخراج عمل منتجاً مشاركاً في عدد من الأفلام السينمائية.

- وأعد عدة ورش في مجال الكتابة والإنتاج المشترك، أسس مع مجموعة من النقاد العراقيين منحة بغداد للأفلام المستقلة التابعة لوزارة الثقافة العراقية ومازال يترأسها.

- عمل في مجال الكتابة والإنتاج التلفزيوني لعدد من المسلسلات التلفزيونية منها (المنطقة الحمراء والدولة العميقة) وأيضا مطورا للأعمال الدرامية التلفزيونية العراقية والعربية.