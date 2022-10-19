أفلام جديدة في السينما 2022.. «أنيميشن وأكشن»

تعرض السينمات المصرية، أفلام جديدة كل أربعاء، واختلفت هذا الأسبوع، بين التشويق والأكشن والرسوم المتحركة والمغارمات، ويتابع محبي السينما الأفلام الجديدة بشكل مستمر، للاستمتاع بمشاهدة فيلم مناسب.

وتستعرض «الوطن»، دليل الأفلام الجديدة في السينمات هذا الأسبوع كما يلي:

الهيبة

تدور أحداث فيلم الهيبة، حول تكليف عدد من المافيا لتخليص ابن المستثمر الروسي المختطف في منطقة السهل، وتقوم المافيا، بخط شخص في المقابل لتمثيل ضغط، ويتسبب ذلك في حدوث معركة كبيرة، يتعرض لها المافيا وتتوالى الأحداث في إطار مشوق.

أبطال الفيلم تيم حسن، زينة مكي، سعيد سرحان، مو لطوف، والمخرج سامر البرقاوي، أما المؤلف سامر نصر الله.

وأبرز السينمات التي يعرض فيلها الفيلم سينما بوينت 90، سينما بلازا، (أمريكانا بلازا)، سينما جلاكسى المعادي، سينما الزمالك، سينما صن سيتي، سينما مدينتي، سينما كايرو فيستفال، سينما سيتي ستارز، سينما جولدن ستارز، سينما بورتو كايرو، سينما فوكس مول مصر، سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب، سينما فوكس سيتي سنتر ألماظة، سينما بندر المعادي، سينما سي سينما أرابيلا.

Black Adam

تدور أحداث الفيلم حول شخصية من شخصيات عالم (Shazam)تشمل بلاك آدم وهو الرجل الذي وقف محايدًا ما بين كونه بطلًا أو شريرًا، وهو أيضا يتمتع بقدرات سحر غير عادية.

أبطال الفيلم دواين جونسون، فيولا ديفيس، سارا شاهي، نواه سنتينيو، ألديز هودج، بيرس بروسنان، والمخرج جومي كوليت سيرا.

وأبرز السينمات التي تعرض الفيلم سينما جالكسي المنيل، سينما آيماكس بلازا، سينما بوينت 90، سينما جلاكسى المعادي VIP، سينما بلازا، (أمريكانا بلازا)، سينما جلاكسى المعادي، سينما صن سيتي، سينما بوينت 90 ، سينما أركان، سينما بندرالمعادي، سينما كايرو فستيفال، سينما مول مصر.

Lyle, Lyle, Crocodile

تدور أحداث الفيلم حول تمساح استثنائي يعيش في مدينة نيويورك الأمريكية وسط البشر، وتتوالى الأحداث في إطار مشوق.

أبطال الفيلم بريت جيلمان، خافيير بارديم، كونستانس وو، سكوت مكنايري، والمخرج جوش جوردون و ويل سبيك.

أبرز السينمات التي تعرض الفيلم سينما جلاكسى المعادي VIP، سينما أركان، سينما بلازا، (أمريكانا بلازا)، سينما صن سيتي، سينما بوينت 90، سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب، سينما سيتي ستارز، سينما جولدن ستارز، سينما سان ستيفانو مول، سينما داندي مول.