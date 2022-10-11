أفلام جديدة في دور العرض السينمائي هذا الأسبوع.. رعب وكوميدي وأكشن

تعرض دور العرض السينمائي هذا الأسبوع أفلاما جديدة، تتنوع بين الكوميدي والأكشن والرعب والانيميشن، ويرغب قطاع كبير في مشاهدة فيلم يساعد على تحسين الحالة المزاجية للمشاهد.

وتقدم «الوطن» دليل الأفلام الجديدة في السينما 2022 هذا الأسبوع، وذلك على النحو التالي:

فيلم فضل ونعمة

تدور أحداث فيلم فضل ونعمة حول صاحب مطعم، يُطلق عليه اسم «فضل ونعمة»، يمر بالعديد من المواقف الكوميدية طوال الفيلم، وخلال إدارته للمطعم.

وأبطال الفيلم هم ماجد الكدواني، وهند صبري، ومحمود حافظ، ومحمد رضوان، ومحمد ممدوح، وياسمين العبد، ومخرج الفيلم رامي إمام، وتأليف أيمن وتار.

فيلم The Woman King

تدور أحداث الفيلم حول ملحمة تاريخية مستوحاة من أحداث حقيقية وقعت في مملكة داهومي، إحدى أقوى الممالك الإفريقية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.

وأبطال الفيلم هم فيولا ديفيس، ولاشانا لينش، وهيرو فاينيس تيفن، وجون بويجا، وشيلا اتيم، وجايم لاوسون، والمخرج جينا برنس بيثوود، والمؤلف هو دانا ستيفينز.

فيلم Barbie: Mermaid Power

تدور أحداث الفيلم حول مغامرة ملحمية تجمع بين باربي من ماليبو وباربي من بروكلين، وتحاول الفتاتان التحول لحوريتي بحر من أجل إنقاذ مملكة في قاع المحيط.

ويلعب بطولة الفيلم تاتيانا فاريا، وأمريكا يونج، وجوليا بوز، وآبيجيل تشانج، ولولا كلير، والمخرج رون ميريك.

فيلم Don't Worry Darling

تدور أحداث الفيلم في إطار من الرعب والتشويق والإثارة، حول ربة منزل تعيسة تعيش في الخمسينيات من القرن الماضي، وتواجه في حياتها الزوجية العديد من الأحداث المروعة في إطار من الرعب والتشويق.

والفيلم من بطولة أوليفيا وايلد، وفلورنس بيو، وكريس باين، وهاري ستايلز، وجيما تشان، ونيك كرول، والمخرج أوليفيا وايلد.

فيلم Amsterdam

تدور أحداث الفيلم حول ثلاثة أصدقاء شهدوا على جريمة قتل، لكن يحدث ما لم يكن متوقعا، بأن يصيروا مشتبه بهم في القضية، لتنكشف بمرور الوقت واحدة من أفظع المؤامرات في تاريخ أمريكا.

وأبطال الفيلم هم كريستيان بيل، ومارجوت روبي، وأنيا تايلور جوي، وروبرت دي نيرو، والمخرج والمؤلف هو ديفيد أو. راسل.